Einladung zur „Matineé der Menschlichkeit“ der Initiative Courage

Sonntag, 31. Oktober, ab 11.00 Uhr, in Andau (Burgenland)

Wien (OTS) - Die Initiative „Courage – Mut zur Menschlichkeit“ lädt herzlich ein zur „Matineé der Menschlichkeit“:

am Sonntag, den 31. Oktober 2021

Beginn: 11.00 Uhr (Einlass ab 10.00 Uhr)

Ort: „Hall of Legends“ am Weingut Scheiblhofer (Halbturnerstraße 1a, 7163 Andau/Burgenland)

Ehrenschutz: Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen

Mit der „Matineé zur Menschlichkeit“ möchte die Initiative „Courage – Mut zur Menschlichkeit“ das beeindruckende Engagement der österreichischen Zivilgesellschaft hervorheben und die Ereignisse seit 2015 aus einem etwas anderen Blickwinkel betrachten.

Neben einer Talkrunde über die Lehren der vergangenen Jahre und künstlerischen Einlagen steht die Ehrung zivilgesellschaftlich engagierter Personen auf dem Programm. Nähere Informationen zum Programm finden Sie hier: https://www.courage.jetzt/matinee-der-menschlichkeit/

Um Anmeldung per E-Mail an veranstaltung@courage.jetzt bis spätestens Mittwoch, den 27. Oktober 2021 wird gebeten.

Die Teilnahme ist kostenlos. Gegen einen Unkostenbeitrag von 10 Euro bieten wir einen Bus-Shuttle von der Wiener Innenstadt nach Andau (Abfahrt ca. 9.30 Uhr) und nach der Veranstaltung wieder retour an. Sollten Sie Interesse daran haben, teilen Sie uns das bitte im Zuge der Anmeldung mit.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass aufgrund der von uns definierten Covid- Sicherheitsmaßnahmen, für diese Veranstaltung die 2G-Regel (geimpft oder genesen) gilt und ersuchen Sie, einen entsprechenden Nachweis mit QR-Code mitzubringen.

Rückfragen & Kontakt:

Stefan A. Sengl, The Skills Group

E: sengl @ skills.at

M: +43 664 3104409