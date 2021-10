Frisches „Vienna Blood“ ab 30. Oktober in ORF 2

Matthew Beard und Juergen Maurer in drei neuen Filmen der internationalen ORF-Eventproduktion

Wien (OTS) - Mit der Romy geehrt und zuletzt erneut für den Prix Europa nominiert, ein Publikumserfolg in den heimischen Wohnzimmern und internationale Top-Quoten: Ab 30. Oktober 2021 lässt Regisseur Robert Dornhelm wieder „Vienna Blood“ fließen, wenn mit „Die traurige Gräfin“ (Teil 4, Samstag, 30. Oktober), „Die schwarze Feder“ (Teil 5, Sonntag, 31. Oktober) und „Vor der Dunkelheit“ (Teil 6, Montag, 1. November) jeweils um 20.15 Uhr drei neue Filme der internationalen ORF-Eventproduktion in ORF 2 an den Start gehen. Basierend auf den „Liebermann“-Erfolgsromanen von Frank Tallis werden Matthew Beard (als junger Arzt und Psychoanalytiker) und Juergen Maurer (als Kriminalbeamter) erneut zu einem ungleichen Ermittlerduo, das sich in dieser zweiten Staffel im Wien der Jahrhundertwende auf unkonventionelle Mörderjagd begibt. Klösterliches Leben, ein Nobelhotel und die Welt der kaiserlichen Politik werden diesmal zum Schauplatz. Präsentiert wurde die neue Staffel heute, am Freitag, dem 22. Oktober 2021, im Rahmen eines Presse-Frühstücks im Hotel Imperial, in dem Teil vier gedreht worden ist, unter Anwesenheit von ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz, ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer, ORF-Fernsehfilmchefin Mag. Katharina Schenk, der Darsteller/innen Matthew Beard, Juergen Maurer und Miriam Hie sowie von Regisseur Robert Dornhelm und der Produzenten Oliver Auspitz und Andreas Kamm.

Mit u. a. Sunnyi Melles, Bernhard Schir und Erwin Steinhauer in Episodenrollen

Vor der Kamera standen für diese drei 90-Minüter u. a. auch Miriam Hie, Simon Hatzl, Robert Reinagl, Raphael von Bargen, Lucy Griffiths, Conleth Hill, Amelia Bullmore, Charlene McKenna, Luise von Finckh und Oliver Stokowski. Mit u. a. Sunnyi Melles, Aaron Friesz, Nikolai Gemel, Michou Friesz, Felix Stichmann, Michael Dangl und Krista Stadler (Teil 4 „Die traurige Gräfin“), Stipe Erceg, Larissa Fuchs, Dajana Rajic und Bernhard Schir (Teil 5 „Die schwarze Feder“) sowie Erwin Steinhauer, Alexander Absenger, Florian Teichtmeister, Lukas Watzl, Florian Stetter, Nicolas Matthews, David Oberkogler und Serge Falck (Teil 6 „Vor der Dunkelheit“) sind auch die Episodenrollen wieder hochkarätig besetzt. Für die Drehbücher zeichnet erneut Steve Thompson (nach dem Romanen von Frank Tallis) verantwortlich. Die Dreharbeiten (in englischer Sprache) gingen von September bis Dezember 2020 in Wien und Umgebung über die Bühne. „Vienna Blood“ ist eine Produktion von MR FILM und Endor Productions in Koproduktion mit ORF, ZDF, Red Arrow Studios, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien und Niederösterreich Kultur.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „Topquoten beim heimischen Publikum und ein weltweiter Erfolg: Mit ‚Vienna Blood‘ zeigt sich der ORF als starker und verlässlicher Partner für internationale Content-Allianzen und beweist einmal mehr, welch große Bedeutung der österreichische Film auch über die Grenzen hinaus hat. Ich freue mich sehr, dass wir unserem Publikum mit der zweiten Staffel dieser High-End-Produktion rund um Allerheiligen öffentlich-rechtlichen Mehrwert par excellence bieten und mit österreichischen Geschichten der Spitzenklasse auf dem internationalen Film-Parkett erneut eine große Rolle spielen.“

ORF-Programmdirektorin Mag. Kathrin Zechner: „Gemeinsam mit MR-Film und Endor Productions in Koproduktion mit ZDF und Red Arrow Studios ist es uns gelungen, erneut diese österreichisch-britische Koproduktion auf Top-Niveau mit einem starken Fokus auf unsere österreichische DNA und Kultur unserem österreichischen, aber auch internationalen Publikum zu präsentieren. Mit viel Achtsamkeit und Sorgfalt wurde an Originalschauplätzen gedreht und das Publikum in ein dunkles Wien um 1900 versetzt. Das macht nicht nur beim internationalen Publikum Lust auf einen Stadtrundgang durch unsere geschichtsträchtige Hauptstadt.“

ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer: „Ein spannender Stoff mit hochkarätiger Besetzung prachtvoll in Szene gesetzt, national wie international erfolgreich – ‚Vienna Blood‘ ist Fiction made in ORF 2. Die drei sehnsüchtig erwarteten neue Folgen werden das Publikum wieder in ihren Bann ziehen, Robert Dornhelm, Matthew Beard und Juergen Maurer sind die Erfolgsgaranten dafür.“

ORF-Fernsehfilmchefin Mag. Katharina Schenk: „Juergen Maurer und Matthew Beard sind ein Perfect Match. Sie heißen unser Publikum zu drei neuen Fällen willkommen, und ich bin sicher, dass es der Einladung so gerne folgen wird, wie wir es getan haben. Unsere Zuseherinnen und Zuseher werden dabei wieder zwischen deutscher Fassung, Hörfilmfassung und englischer Originalfassung wählen können. Es ist kein Geheimnis, dass ,Vienna Blood‘ ein absolutes Highlight unseres Fiction-Portfolios ist. Dafür ist allen Beteiligten vor und hinter der Kamera sehr zu danken – und zu drei wirklich fantastischen Filmen zu gratulieren.“

Regisseur Robert Dornhelm: „Jeder Film, den ich mache – vor allem jeder historische Film – muss für die heutigen Probleme relevant sein“, so Robert Dornhelm über die inhaltliche Bedeutung, die „Vienna Blood“ für das zeitgenössische Publikum hat. „Wenn das nicht der Fall ist, haben wir eine Chance vertan. Ja, es ist nett, schöne Kostüme und Wien um die Jahrhundertwende zu sehen und all das nachzubauen. Aber ohne etwas für die heutigen Konflikte zu lernen, ist es eine sinnlose Reise.“

Ausstrahlung im Zweikanalton

Im Hauptabend werden die drei neuen Filme mit Audio-Deskription angeboten. Im Rahmen der Service-Wiederholungen werden die drei historischen Krimis erneut im Zweikanalton-Verfahren ausgestrahlt:

Die Zuseherinnen und Zuseher haben also auch diesmal wieder die Möglichkeit, die britischen Schauspieler/innen und deutschsprachigen Publikumslieblinge im englischen Originalton (Tonspur 2) zu begleiten.

„Vienna Blood“ in der ORF-TVthek und auf Flimmit

Vienna Blood wird auf der ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) österreichweit als LiveStream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand (zwischen 20.00 und 6.00 Uhr) – jeweils in der deutsch- und englischsprachigen Fassung sowie als Audio-Deskription – bereitgestellt. Auf Flimmit (www.flimmit.at) ist die zweite Staffel des Krimi-Events gleich anschließend an die TV-Ausstrahlung (also jeweils ab ca. 22.00 Uhr) zu sehen. Zum Auftakt der neuen Folgen gibt es auf Flimmit schon jetzt ein Wiedersehen mit den ersten drei Filmen „Die letzte Séance“, „Königin der Nacht“ und „Der verlorene Sohn“.

Mehr zu „Vienna Blood“ und den Inhalten der einzelnen Filme ist online unter presse.ORF.at abrufbar.

