Steirer laden Besucher abgesagter Bälle zum Steirerball 2022 ein

Viele Traditionsbälle werden Corona-bedingt in der kommenden Ballsaison nicht stattfinden. Der Steirerball am 7. Jänner 2022 ist die beste Alternative für begeisterte Ballgeher.

Wien (OTS) - 2022 wird es keinen Jägerball, keinen Ball der Pharmacie und auch keinen Technikercercle geben – das sind nur einige der Großveranstaltungen in Wien, die Corona-bedingt bereits abgesagt wurden. Nur ein Ball lässt sich nicht unterkriegen – und zwar der Steirerball: „Während andere Ballveranstalter abgesagt haben, wollen wir unseren Gästen nach dem virtuellen Steirerball 2021 am 7. Jänner 2022 steirische Fröhlichkeit gepaart mit Wiener Eleganz endlich wieder live bieten. Der fröhligante Steirerball 2022 in der Wiener Hofburg ist in der kommenden Ballsaison somit die erste Adresse für alle Ball- und Tanzbegeisterten“, sagt Andreas Zakostelsky, Ballorganisator und Obmann des Vereins der Steirer in Wien.



So betrachtet findet heuer der „Steirerball für Jäger“ statt, sowie für Pharmazeuten, für Techniker und Unternehmer. Zakostelsky „Auch die Vertreter der anderen Bundesländer laden wir sehr herzlich am 7. Jänner 2022 zum Steirerball in die Wiener Hofburg ein – dem fröhlich-eleganten und wahrscheinlich lustigsten Ball der kommenden Ballsaison.“ Egal, ob die Gäste im Smoking, im Abendkleid oder in Tracht kommen – beim Steirerball steht die Lebenslust im Mittelpunkt.

Zutritt nur für Geimpfte/Genesene plus 24-Stunden-PCR-Test

„Größtmögliche Sicherheit für unsere Gäste wird beim Steirerball 2022 selbstverständlich großgeschrieben“, betont Zakostelsky. „Und deshalb gilt der Zutritt ausnahmslos für Geimpfte und Genesene mit zusätzlichem PCR-Test, entsprechend der aktuell geltenden Bestimmungen.“

Fixtermin im Ballkalender

Nach dem virtuellen Steirerball 2021 wird 2022 wieder ein richtiger Steirerball mit abwechslungsreichem Programm und mehr als 300 Akteuren in 14 Bands stattfinden: Klassische Musik, Tanzmusik, Steirische Musik, erlesene kulinarische Schmankerl aus der Gastregion Ausseerland, edle Weine in einer nachgebauten steirischen Weinstraße, farbenfrohe Dirndl und elegante Trachtenanzüge, Bieranstich und Kernöleierspeis. Und natürlich mit Prominenz aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport. Alles fast wie immer.

Karten für den Steirerball 2022

Karten für den Ball am 7. Jänner 2022 gibt es bis 26. Oktober 2021 um 89 Euro auf www.steirerball.com. Online erhältlich sind auch Tickets für Studierende zum Preis von 45 Euro. Sitzplätze und Logen können über die Homepage reserviert werden. An der Abendkasse kostet die Ballkarte 95 Euro.

Sollte der Steirerball 2022 Corona-bedingt abgesagt werden müssen, werden die Kosten zur Gänze refundiert.



Weitere Informationen auf www.steirerball.com und www.steirerinwien.at

Über den Verein der Steirer in Wien:

Der Verein der Steirer in Wien besteht seit 1896 und blickt auf eine lange Tradition zurück. Der Vereinsvorstand stellt in den kommenden Jahren die steirischen Werte „Herzlichkeit und Gemütlichkeit, aber auch Offenheit und Direktheit in der Umsetzung“ in den Mittelpunkt seiner Arbeit und will den Dialog unter Steirerinnen und Steirern und den Austausch mit den anderen in Wien lebenden Menschen in Zukunft verstärken.

