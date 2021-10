Presseöffentliche Termine von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Zeit vom 25. – 31. Oktober 2021

Wien (OTS) - Montag, 25. Oktober

Offizieller Besuch des Königs des Haschemitischen Königreichs Jordanien in Österreich

13.00 Uhr: Begrüßung mit militärischen Ehren durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen (Innerer Burghof)

anschl: Fotopoint (Bellariator/Ballhausplatz)

Dienstag, 26. Oktober - Nationalfeiertag

09.30 Uhr: Kranzniederlegung (Äußeres Burgtor/Heldenplatz/1010 Wien)

11.00 Uhr: Angelobung der Rekruten/Rede (Heldenplatz/1010 Wien)

12.00 Uhr: Öffnung der Türen zur „Impfburg“ (Schweizerhof/Hofburg)

anschl.: Besuch der Impfstraße gemeinsam mit Bürgermeister Michael Ludwig

19.45 Uhr: TV-Ansprache des Bundespräsidenten zum Nationalfeiertag (ORF, ATV, Puls 4, ATV)

Mittwoch, 27. Oktober

11.00 Uhr: Angelobung von Thomas Stelzer zum Landeshauptmann von Oberösterreich durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen (Präsidentschaftskanzlei)

16.00 Uhr: Besuch beim Nachhaltigkeitstag der Universität für Bodenkultur (BOKU/1180 Wien)

Donnerstag, 28. Oktober

10.30 Uhr: Kranzniederlegungen anlässlich des Totengedenkens (Zentralfriedhof/1110 Wien)

