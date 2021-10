Möbel & Design Guide 2021

Mit Awards für die besten Einrichtungshäuser Österreichs

Wien (OTS) - Nunmehr zum 16. Mal führt Herausgeberin und Autorin Anna M. Del Medico mit dem Möbel & Design Guide kundig und informativ durch die Welt des Designs und durch die kreative Einrichtungsszene Österreichs: „ Für mein Team und mich ist jede neue Ausgabe des Möbel & Design Guide etwas Besonderes – selbst nach einer so langen Zeitspanne. Auch wenn es uns erfolgreich gelungen ist, den Möbel & Design Guide als hochwertigen, exklusiven Premium-Guide zu positionieren, der über die Grenzen des Landes hinaus geschätzt wird, so bleiben wir dran. Wir sehen uns unseren anspruchsvollen und designaffinen Lesern und Nutzern verpflichtet. Eine Verpflichtung, der wir sehr gerne nachkommen! “ Für diesen Wegbegleiter durch die internationale Welt des Designs und der kreativen Einrichtungsszene Österreichs bedarf es umfangreicher Recherchen: Jährlich nimmt das Möbel & Design Guide-Team hunderte Design-Boutiquen und Einrichtungshäuser unter die Lupe und spürt Entwicklungen sowie neue Tendenzen im In- und Ausland auf. Nur so lässt sich der konsequent hohe Service-Charakter des Möbel & Design Guide auch in seiner aktuellsten Ausgabe gewährleisten.

Ganz besondere Standards hinsichtlich Kompetenz und Qualität mit sehr persönlicher Note setzen die mit dem Möbel & Design Guide Award ausgezeichneten Unternehmen. In insgesamt neun Kategorien wurden die Preise vergeben. Unternehmerpersönlichkeiten, die mit außergewöhnlichen Aktivitäten und persönlichen Leistungen Österreichs Einrichtungsszene prägen, wurden überdies mit vier Sonderpreisen ausgezeichnet:

Das sind die Preisträger des Möbel & Design Guide Awards 2021

Kategorie Möbel & Design: Bruckmüller Wohnen, 4600 Wels



Kategorie Raumausstattung: Auinger Ideenreich für schönes Wohnen, 4775 Taufkirchen/Pram



Kategorie Küche: Möbel Klein, 1030 Wien



Kategorie Schlafen: Cocoon Luxusbetten Shop Wien, 1010 Wien



Kategorie Bad & Wellness: Inhaus Bäderpark, 6845 Hohenems



Kategorie Outdoor: Garteneinrichtung Schrems, 5300 Hallwang



Kategorie Licht & Leuchten: Nopp Licht, Josef Nopp, 4060 Leonding



Kategorie Tischkultur: Rochini GmbH, 6830 Rankweil



Kategorie Multimedia: HIFI Team Home Entertainment for you, 8010 Graz

Die Sonderpreise wurden vergeben an:

Kategorie Lebenswerk: Ole Bjerregaard, 2351 Wr. Neudorf, Ole Bjerregaard



Kategorie Neueröffnung: O´style LIVING, Wien, 1010, Daniela Ortmann



Kategorie Familienunternehmen: Faulmann & Faulmann, 1190 Wien, Wolfgang Faulmann



Kategorie Flagshipstore International: Roche Bobois, 1010 Wien, Alexander Delmas

Der Möbel & Design Guide macht die Welt des Designs informativ und auf lebendige Art transparent. Die neun Kapitel zu den zentralen Themen des Wohnens werden jeweils von einem redaktionellen Beitrag eröffnet. Aktuelle Entwicklungen und Trends geben hierfür die Themen vor. Ergänzt wird das Ganze um ein Verzeichnis der aktuell besten Designshops und feinsten Einrichtungshäuser Österreichs.

Möbel & Design Guide 2021: 324 Seiten, 20.500 Stück, 14,90 Euro, ISBN 978-3-903254-39-8, MN-Anzeigenservice GmbH

Fotos von allen Preisträgern, Pressetext Langfassung, Pressetexte zu den Preisträgern stehen zum Download bereit: www.lehmann.co.at

