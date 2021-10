Béla Barényi Preis 2021 geht an Dr. Wolfgang Ullrich

Auszeichnung der Arbeitsgemeinschaft für Motorveteranen (AMV) ehrt Motorsport-Legende

Motorsport, wie die 24h von Le Mans, ist Extrembelastung für Mensch und Technik und damit auch Testlabor für neue Technologien! Ich freue mich sehr, dass meine immer durch neue Technologien geprägten Erfolge mit Audi heute mit dem Bela Barenyi Preis gewürdigt werden Preisträger Dr. Wolfgang Ullrich

Wien (OTS) - Gestern, am 21. Oktober 2021, wurde im Bosch Österreich-Headquarter in Wien-Erdberg zum 16. Mal der Béla Barényi Preis vergeben. Ausgezeichnet wurde Dr. Wolfgang Ullrich für sein herausragendes Engagement im Motorsport. Über 23 Jahre stand Dr. Ullrich an der Spitze von Audi Sport und hat für das Unternehmen in dieser langen Zeit Außergewöhnliches geleistet. So hat er weltweit Partnerteams aufgebaut, unzählige Meisterschaften bei den Supertourenwagen sowie zahlreiche DTM-Titel wurden unter seiner Leitung eingefahren. Als besonders beeindruckende Meilensteine ragen 13 Siege bei den 24 Stunden-Rennen von Le Mans heraus. Kaum jemand kennt das 24-Stunden-Rennen von Le Mans, eines der Monumente des weltweiten Motorsports, besser, näher und intensiver als Dr. Wolfgang Ullrich.

Die Begrüßungsworte bei der diesjährigen Bela Barenyi Preisverleihung sprach Bosch Österreich-Chef Helmut Weinwurm. Die Laudatio für den Preisträger hielt Univ.-Prof. Dr. Bernhard Geringer, Vorstand des Instituts für Fahrzeugantriebe & Automobiltechnik an der TU Wien. AMV-Vizepräsident Ottokar Pessl überreichte dem Preisträger die Trophäe, einen in Handarbeit gefertigten goldenen Löwen. „Motorsport, wie die 24h von Le Mans, ist Extrembelastung für Mensch und Technik und damit auch Testlabor für neue Technologien! Ich freue mich sehr, dass meine immer durch neue Technologien geprägten Erfolge mit Audi heute mit dem Bela Barenyi Preis gewürdigt werden“ , so der Preisträger Dr. Wolfgang Ullrich.

Der Béla Barényi Preis wird seit 2005 jährlich im Rahmen einer feierlichen Ehrung verliehen. Die Auszeichnung steht unter der Patronanz der Robert Bosch AG und des ÖAMTC und wird von der AMV an Persönlichkeiten vergeben, die sich im Besonderen um die historische Kraftfahrt verdient gemacht haben. Bisherige Preisträger sind in chronologischer Reihenfolge: Patricia H. Fischer, Ernst Fiala, Martin Pfundner, Gustav Trubatsch, Friedrich Indra, Heinz Prüller, Jürgen Stockmar, Hans Peter Lenz, Hans Herrmann, Alfred Staffen, Lisl Mesicek, Helmut Zwickl, Wolfgang Brandstetter, Georg Hönig und Kurt Bergmann. Der für den Preis namensgebende Béla Barényi (1907-1997) meldete rund 2.500 Patente an und war somit einer der kreativsten österreichischen Entdecker, Entwickler und Erfinder im Automobilwesen.

Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie

Rückfragen & Kontakt:

Bosch Robert AG

Marlies Haas

+43 (0)1 79722-5010