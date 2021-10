Die Pandemie drückt auf Optimismus und Zuversicht

Wien (OTS) - Das eigene Leben selbst zu gestalten und frei entscheiden zu können, gehört zu den universellen menschlichen Bedürfnissen. Selbstbestimmung und Unabhängigkeit führen zudem zu mehr Zufriedenheit und finanzieller Zuversicht. Swiss Life hat daher im Rahmen des Selbstbestimmungsbarometers erneut nachgefragt, wie verbreitet dieses positive Gefühl ist und welche Veränderungen ein weiteres Jahr Pandemie auf die Menschen hatte.

Swiss Life-Selbstbestimmungsbarometer Österreich 2021: die wichtigsten Erkenntnisse

Die Rückkehr ins selbstbestimmte Leben lässt weiter auf sich warten – Durch die Beibehaltung vieler Schutzmaßnahmen fühlen sich die Österreicherinnen und Österreicher weniger selbstbestimmt als im Vorjahr: 62% geben an, ein selbstbestimmtes Leben zu führen (vs. 64% in 2020). Für beinahe jeden zweiten Menschen in Österreich ist jedoch Selbstbestimmung und Unabhängigkeit im Leben in den letzten Monaten wichtiger geworden.





Christoph Obererlacher, CEO Swiss Life Select Österreich, lassen die Ergebnisse des Selbstbestimmungsbarometers aus Unternehmenssicht positiv in die Zukunft blicken: „Als Swiss Life Select Österreich haben wir in den letzten 12 Monaten über 30.000 Beratungen zur selbstbestimmten Finanzplanung mit Österreicherinnen und Österreicher durchgeführt. Gerade im Bereich nachhaltiger Vorsorge- und Investmentlösungen sowie bei Finanzierungs- und Depotchecks können wir im vergangenen Jahr eine starksteigende Nachfrage verbuchen. Auch die Ergebnisse des diesjährigen Selbstbestimmungsbarometers zeigen, dass der Wunsch nach einem selbstbestimmten Leben, gerade bei Menschen die in Ballungsräumen leben, zunimmt.“

Swiss Life-Selbstbestimmungsbarometer

Swiss Life unterstützt Menschen dabei, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. In diesem Zusammenhang hat das Unternehmen das «Swiss Life-Selbstbestimmungsbarometer» lanciert. Dieses geht der Frage nach, wie selbstbestimmt die Menschen sich fühlen, welche Faktoren dafür relevant sind und wie sie ihre Selbstbestimmung in Zukunft erwarten. Gemeinsam mit Bilendi hat Swiss Life in Österreich im Zeitraum vom 28. Juni bis 08. Juli 2021 jeweils rund 1000 Personen im Alter von 18 bis 79 Jahren online zum Thema befragt. Das «Swiss Life-Selbstbestimmungsbarometer» wird neben Österreich auch in der Schweiz, Frankreich und Deutschland, mit repräsentativen Umfragen erhoben.

Über Swiss Life Select Österreich

Swiss Life Select Österreich ist Marktführer unter den österreichischen Finanzberatern mit rund 100.000 Kunden mit laufenden Verträgen aus den letzten fünf Jahren. Als selbständige Vertriebspartner arbeiten in ganz Österreich rund 270 Berater. In der Swiss Life Select-Zentrale sind rund 80 Mitarbeiter tätig. Swiss Life Select Österreich ist Teil der international tätigen Swiss Life-Gruppe. Die Swiss Life-Gruppe mit Sitz in Zürich ist ein führender europäischer Anbieter von umfassenden Vorsorge- und Finanzlösungen und geht auf die 1857 gegründete Schweizerische Rentenanstalt zurück. Swiss Life unterstützt seine Kundinnen und Kunden, ein selbstbestimmtes Leben mit finanzieller Zuversicht zu führen. Die Swiss Life-Gruppe beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiter und verfügt über ein Vertriebsnetz mit rund 16 900 Beraterinnen und Berater. Die Kernmärkte sind die Schweiz, Frankreich und Deutschland. Darüber hinaus ist Swiss Life mit der Marke Swiss Life Select in Österreich, Tschechien, Schweiz und Deutschland präsent. Die Aktie der Swiss Life Gruppe notiert an der SIX Swiss Exchange.

