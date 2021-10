HalfPrice eröffnet zweite Filiale im Donau Zentrum Wien

Wien (OTS) - Die Saison der großen Marken startet! HalfPrice eröffnet eine weitere Filiale in Wien.

Einzigartige Produkte großer Marken, attraktive Preise und eine unkonventionelle Kampagne - HalfPrice lässt sich nicht bremsen und eröffnet neue Stores in Österreich. Das Debüt gab es im August mit der Eröffnung des Flagship Stores in der Mariahilfer Straße 77. Jetzt ist es Zeit für einen weiteren Standort in Wien, im Donau Zentrum, aber das ist noch nicht alles. Noch in diesem Monat werden große Markenjäger auch in der Linzer PlusCity bei HalfPrice einkaufen können.

Was HalfPrice auszeichnet? Ein Geschäftsmodell, das auf dem Konzept der Off-Price-Stores basiert. Das bedeutet, dass HalfPrice das Angebot auf die Kollektionen berühmter Marken aus aller Welt stützt, diese aufkauft und anschließend in den Handel bringt, wobei die Preise deutlich reduziert werden. Bei HalfPrice wird jeder etwas für sich finden. Das Sortiment der Stores umfasst Kleidung, Schuhe und Accessoires für Damen, Herren und Kinder. Darüber hinaus gibt es eine große Auswahl an Home-Artikel, Kinderspielzeug und Haustierzubehör.

HalfPrice bricht Stereotypen und geht mit einer Prise Humor an das Thema Mode heran, was sich auch in der Herbst-Winter-Kampagne von Anton Gottlob widerspiegelt. Ein Mix aus Farben, Texturen, Mustern und einer großen Portion guter Laune. In der Herbst-Winter-Saison werden sich die Kundinnen und Kunden von HalfPrice sicherlich keine Sorgen über die niedrigen Temperaturen machen, da jede Jahreszeit mit Aktivität, Lachen und Spaß gefüllt sein soll. Darüber hinaus lädt HalfPrice dazu ein, seinen eigenen Stil zu kreieren, ohne Regeln und Einschränkungen. Es ist die Einzigartigkeit, die der Mode ihren Charakter verleiht und bei dem Off-Price-Modell geht es darum, die Einzigartigkeit zu zelebrieren - auf der Suche nach echten Schätzen in einer sehr vielfältigen, täglich wechselnden Produktpalette.

HalfPrice fordert alle Schatzsucher in Österreich heraus und lädt zum Shoppen in den neu eröffneten Stores ein.

Donau Zentrum, Wagramer Str. 94, 1220 Wien

PlusCity Linz, Pluskaufstraße 7, 4061 Pasching

Rückfragen & Kontakt:

Marta Rzetelska

PR MANAGER

CCC S.A.

M: +48887473012

e-mail: marta.rzetelska @ ccc.eu