REMINDER: Morgen, 22.10.2021, PK zum Equal Pay Day am 25. Oktober mit Ana Blatnik, Tanja Prušnik und Andreas Sucher, 11 Uhr 30

Klagenfurt (OTS) - Ab 25. Oktober 2021 arbeiten Frauen in Kärnten – und auch österreichweit – statistisch gesehen gratis. Der diesjährige Gender Pay Gap, der geschlechtsspezifische Einkommensunterschied, liegt in Kärnten bei 18,6 Prozent. Was braucht es um diese Lücke endlich zu schließen?

Pressekonferenz mit SPÖ Kärnten Frauenvorsitzender Ana Blatnik, Künstlerin Tanja Prušnik und SPÖ Kärnten Landesgeschäftsführer Andreas Sucher zum Equal Pay Day in Kärnten.

Datum: Freitag, 22. Oktober 2021

Zeit: 11.30 Uhr

Ort: SPÖ-Landesorganisation, Lidmanskygasse 15, Klagenfurt

Wir freuen uns darauf, Vertreterinnen und Vertreter ihrer Redaktionen unter Einhaltung der geltenden Covid19-Sicherheitsbestimmungen (3G-Regel) bei uns im Haus begrüßen zu dürfen!

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle der SPÖ Kärnten

+43(0)463/577 88 DW 66 | Fax:+43(0)463-54 570

www.kaernten.spoe.at

presse-kaernten @ spoe.at



SPÖ Landesorganisation Kärnten

Lidmanskygasse 15

9020 Klagenfurt a. W.