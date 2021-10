Formel-1-WM live im ORF: Vorentscheidung zur Primetime?

GP der USA am 24. Oktober um 20.15 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Die Formel-1-WM geht in ihre finale Phase und der Kampf um Fahrer- und Konstrukteurstitel ist enger als je zuvor. Während Lewis Hamilton in den letzten Jahren bereits im Oktober seinen Titel gewonnen hat, trennen ihn und Max Verstappen vor dem GP in Austin lediglich 6 Punkte – keiner der beiden darf sich nunmehr einen „Nuller“ leisten – entsprechend groß ist die Spannung. Ernst Hausleitner und Alex Wurz kommentieren am Sonntag, dem 24. Oktober 2021, das Rennen zur Primetime, die freien Trainings am 22. Oktober sind im Vorabend zu sehen, das Qualifying am 23. Oktober vor dem Schlafengehen.

Im „Formel 1 Motorhome“ nach dem GP verstärken Robert Lechner und Bianca Steiner mit ihren Expertisen das Team und werden mit Hausleitner und Wurz jede interessante Szene analysieren. Vor Ort ist Christian Diendorfer das gesamte Wochenende über mit einer Live-Kamera unterwegs, um aktuelle Meinungen und Interviews aus den USA zu liefern.

Der GP-Fahrplan in ORF 1

Freitag, 22. Oktober

18.20 Uhr: 1. freies Training

23.50 Uhr: 2. freies Training (Highlights)

Samstag, 23. Oktober

22.40 Uhr: F1 News

22.55 Uhr: Qualifying

Sonntag, 24. Oktober

19.00 Uhr: F1 News

20.15 Uhr: F1 News

20.25 Uhr: GP der USA

22.50 Uhr: Formel 1 Motorhome

sport.ORF.at, ORF-TVthek und ORF TELETEXT mit umfangreichen Formel-1-Packages

sport.ORF.at und TVthek.ORF.at informieren im Rahmen von umfangreichen multimedialen Info-Packages: sport.ORF.at bietet Live-Ticker während der Qualifyings und der Rennen, Vorschauen, Hintergrundberichte und Rennanalysen. Auf der ORF-TVthek und auf sport.ORF.at können Motorsport-Fans außerdem die TV-Übertragungen des ORF-Fernsehens österreichweit im Live-Stream mitverfolgen sowie Video-on-Demand-Angebote abrufen. Auch das Magazin „Formel 1 Motorhome“ wird auf der ORF-TVthek bereitgestellt. Storys, Live-Ticker, Tabellen etc. informieren auch die ORF TELETEXT-Leserinnen und -Leser jederzeit aktuell über das Formel-1-Geschehen.

