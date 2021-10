Leube wächst weiter

Die WÖRNDL GmbH in Plainfeld und die Burgstaller Beton GmbH in Taiskirchen wurden von der Leube Gruppe übernommen.

Salzburg/Oberösterreich (OTS) - Zwei weitere Unternehmen werden in die Leube Gruppe integriert. Die WÖRNDL GmbH in Plainfeld und die Burgstaller Beton GmbH in Taiskirchen wurden von der Leube Gruppe übernommen. Dadurch kann die Unternehmensgruppe ihre hohe Beton und Betonteile Expertise weiter ausbauen.

Das Betonteile Werk Wörndl wurde von der Leube Gruppe zu 75 Prozent übernommen und firmiert ab 1. Dezember 2021 unter dem Namen „Leube Betonteile Flachgau GmbH“. Das Unternehmen hat sich auf die Herstellung von Fertigteilen aus Beton spezialisiert: Gründungselemente, Stabförmige Bauteile, Wand- und Deckenelemente sowie Sonderfertigungen. 25 % der Firmenanteile bleiben weiterhin beim bisherige Alleingesellschafter Leonhard Wörndl-Aichriedler, der auch künftig die Geschäfte des Unternehmens führen wird. Großes Synergie- und somit Wachstumspotential sieht Leube mit dem Betonteile-Standort in Maishofen (ehemals Rieder Infrastruktur).

Zu 100 Prozent übernommen: Die Burgstaller Beton GmbH in Taiskirchen (Oberösterreich) firmiert ab 1. Dezember 2021 unter dem Namen „Leube Beton Innviertel GmbH.“ Das Unternehmen ist im Innviertel das Zugpferd in den Bereichen Bau, Sand & Kies, Beton und Entsorgung.

Bei beiden Unternehmen werden sämtliche Mitarbeiter übernommen. Die Integration in die Leube Gruppe versetzt beide Unternehmen in die Lage, das ganzheitliche Leistungsportfolio der Gruppe gezielt für sich zu nutzen. Ihnen stehen dadurch ab sofort der Zugang zu allen Rohstoffen, Ausgangsprodukten und Kompetenzen der Leube Gruppe entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Beton und Betonteilen offen.

Im Verbund mit der bei Leube über Jahrzehnte gewachsenen Materialkompetenz in Zement, Kalk, Zuschlagsstoffen und Beton wird das hohe Innovationspotenzial des Unternehmens somit noch weiter gestärkt.



Zur Leube Gruppe

Der Ursprung von Leube liegt im deutschen Ulm. Hier gründete der Apotheker Gustav Ernst Leube 1838 das Unternehmen. In Österreich ist Leube seit 1864 durch den Erwerb der Zementproduktion in Gartenau bei Salzburg präsent. Heute ist Leube mit Produktionsstätten in Österreich, Deutschland und Tschechien eine europaweit agierende Unternehmensgruppe in der Baustoffindustrie. Leube ist Profi in sechs Baustoffsegmenten: Zement, Kalk, Transportbeton, Betonfertigteile, Betonschwellen und Quarzsande und beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter; Leube formt Zukunft.

