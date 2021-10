Pflege Zukunft Wien: Ein neues Bild der Pflege

Infokampagne #wissenschafftpflege macht auf Pflegeberufe neugierig

Wien (OTS) - Die „Pflege Zukunft Wien“-Ausbildungsoffensive schafft ein neues Bild der Pflege in der öffentlichen Wahrnehmung, damit sich mehr Menschen für eine Ausbildung und eine Tätigkeit in diesem Bereich entscheiden.Die „Pflege Zukunft Wien“-Ausbildungsoffensive schafft ein neues Bild der Pflege in der öffentlichen Wahrnehmung, damit sich mehr Menschen für eine Ausbildung und eine Tätigkeit in diesem Bereich entscheiden.

Anlässlich des Strategiedialogs zur „Pflege Zukunft Wien“ am 20.10.2021 im Pflegewohnhaus Baumgarten stellen der Fonds Soziales Wien und die KooperationspartnerInnen Wiener Gesundheitsverbund und FH Campus Wien auch die aktuelle Infokampagne vor. „Zusätzliche Ausbildungsplätze brauchen vor allem eines: Menschen, die sich dafür interessieren“, sagt Anita Bauer, Geschäftsführerin des Fonds Soziales Wien.

„Ziel ist es, einen neuen, lebensnahen und interessierten Blick auf die Pflege zu werfen, da althergebrachte Klischees oft den Blick auf diese Berufssparte verstellen. Wir rücken nun die Kompetenz, Qualifikation und das Wissen von Pflegekräften sowie die Vielfalt des Berufes in den Fokus.“

Bei der Konzeption und Entwicklung der Kampagne, die den Schwerpunkt auf das erforderliche Wissen für Pflegeberufe setzt, wurden Expertise & Erfahrungen von Pflegekolleginnen aller drei Kooperationspartner miteinbezogen. Im Rahmen der auf drei Jahre angelegten Kampagne stehen insgesamt 1,5 Millionen Euro zur Verfügung.

Ergänzend zur Kampagne wurde die Website https://pflegezukunft.wien/ ins Leben gerufen. Neben allgemeinen Infos zu den verschiedenen Berufszweigen und Ausbildungswegen finden sich dort auch aktuelle Veranstaltungen, Infos zu Fördermöglichkeiten und Einblicke in die Welt der Pflege.

Rückfragen & Kontakt:

Iraides Franz

Pressesprecherin, Fonds Soziales Wien

Mobil: 0676 82 89 20678

presse @ fsw.at