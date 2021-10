Biz – die MICE-Fachmesse: Jetzt als FachbesucherIn registrieren und bei der Herbstausgabe am 18.11.2021 dabei sein.

Perchtoldsdorf (OTS) - Die M.I.C.E. Fachmesse rund um die Planung von Events, Seminaren, Incentives und Geschäftsreisen geht am 18. November bereits zum 21. Mal über die Bühne. Über 90 Aussteller, ein spannendes hochaktuelles Programm mit Vorträgen „BIZ Basics“ zu Themen rund um Veranstaltungen, hybride Events, Eventsicherheit und vieles mehr, ein erweitertes „Taste the BIZ!“ mit dem neuen kulinarischen Partner issmich.at und einigen großen und kleinen Überraschungen erwarten die BIZ Besucher.

Wie schon im vergangenen Jahr findet sie auch heuer wieder mit, der Situation optimal angepassten, Präventionsmaßnahmen statt. „Die Sicherheit unserer BesucherInnen sowie unserer AusstellerInnen liegt uns sehr am Herzen. Das zeigt auch die Auszeichnung für die Biz 2020 mit dem Austrian Event Award - Sonderpreis „Eventsicherheit“, so der COVID19-Beauftragte Thomas Reischer, n.b.s marketing & events.

BesucherInnen können sich auf die besten AusstellerInnen freuen

Die Biz AusstellerInnen freuen sich darauf, den BesucherInnen an einem Messetag ganz klar zeigen zu können, dass MICE auch in Zeiten von Corona ein absolutes „must“ für die Menschen ist und sie die perfekten Partner für Veranstaltungen und Seminare sind. Veranstalterin Christina Neumeister-Böck, n.b.s marketing & events: „Es ist schön zu sehen, dass langjährige und treue AusstellerInnen wie z.B. die Event Residenzen Niederösterreich, der Wiener Rathauskeller, das Seehotel Rust und die Convention Bureaus aus zahlreichen Bundesländern erneut dabei sind, um die PlanerInnen der MICE-Branche endlich wieder persönlich zu treffen und über ihre Angebote und Highlights zu informieren. Denn wer kann es besser wissen, als diejenigen, die die Bühne für live Events stellen, wie wahnsinnig wichtig der persönliche zwischenmenschliche Austausch für uns alle ist.“

Auch viele neue AusstellerInnen aus ganz Österreich sind im November im MAK Wien vertreten. Das Hotel Moselebauer, das Chaletdorf Hannersberg, das Burghotel Schlaining sowie das Hotel Ottenstein präsentieren sich erstmalig auf der MICE Fachmesse. „Großartige Locations entstanden in den letzten beiden Jahren, so begrüßen wir in diesem Jahr zum ersten Mal die Veranstaltungslocation MOONCITY aus Salzburg und das Stiegl-Gut-Wildshut auf der Biz. Aber auch Veranstaltungsdienstleister wie Revolution Rental und Drone Passion präsentieren ihre Angebote und freuen sich auf ein Treffen mit den FachbesucherInnen“, so Thomas Reischer von n.b.s.

Nachhaltigkeit, Eventsicherheit & Verkostungen

Biz BesucherInnen werden zu Biz VeranstalterInnen. Das Programm der diesjährigen Fachmesse wurde in diesem Jahr von unseren BesucherInnen mitbestimmt. Aktuelle Themen wie Nachhaltigkeit und Eventsicherheit stoßen besonders auf Interesse. Das bewährte „Silent Conference“ Konzept, das kurze und knackige Vorträge direkt im Messegeschehen ermöglicht, wird auch in diesem Jahr die FachbesucherInnen mit KnowHow und Insiderwissen „to go“ versorgen. Ein weiterer Programmpunkt, der schon langjährig ein Fixpunkt der Biz ist, erfreut sich immer noch an großer Beliebtheit: „Taste the Biz“! Mit kleinen Verkostungen geben die AusstellerInnen den BesucherInnen im wahrsten Sinne des Wortes einen Vorgeschmack auf zukünftige Veranstaltungen vor Ort.

Fachmesse für Veranstaltungsprofis, EventmanagerInnen und Organisationsprofis

Die Biz richtet sich an MitarbeiterInnen von Firmenstellen, SeminarplanerInnen, Trainingsinstitute sowie an MitarbeiterInnen von Marketing- und PR-Abteilungen, Eventagenturen, Vereine, BetriebsrätInnen und all jene, die Veranstaltungen, Incentives, Kongresse oder Ausflüge für Gruppen organisieren. An einem Nachmittag haben sie die Gelegenheit, das vielseitige Angebot der AusstellerInnen kennen zu lernen. Im entspannten Rahmen lässt es sich neue Kontakte knüpfen, BranchenkollegenInnen wieder treffen sowie dem ein oder anderen Vortrag lauschen.

Die Teilnahme an der Biz ist für FachbesucherInnen kostenlos, eine Registrierung online ist erforderlich und unter info.biz.co.at/anmeldung möglich.

Die BIZ#2 2021 auf einen Blick:

Donnerstag, 18. November 2021 |12.00 – 19.00 Uhr

Location: MAK Wien

Alle Details zur Veranstaltung unter https://biz.co.at

Biz auf Facebook: https://www.facebook.com/biz.co.at

Datum: 18.11.2021, 12:00 - 19:00 Uhr

Ort: MAK Wien, Eingang: Weiskirchner Straße

Stubenring 5, 1010 Wien, Österreich

Url: https://www.biz.co.at/

