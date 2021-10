ÖAMTC: Linz-Marathon 2021 (+ Grafik)

Zeitverlust durch umfangreiche Sperren

Wien (OTS) - Am Sonntag, 24. Oktober, findet nach einer Coronapause der 19. Marathon in Linz statt. Durch das Laufevent kommt es im und um das Linzer Stadtgebiet zu zahlreichen Straßensperren. Die wichtigste Sperre dabei betrifft die Mühlkreis Autobahn (A7). Ab 5:30 Uhr folgen weitere Sperren im Stadtgebiet. Die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen empfehlen Autofahrten durch die Stadt zu vermeiden und auf die öffentlichen Verkehrsmittel auszuweichen.

Sperre der Mühlkreis Autobahn (A7)

Die Mühlkreis Autobahn wird zwischen den Anschlussstellen Prinz-Eugen-Straße und Dornach in der Zeit von 04:00 Uhr bis ca. 12:00 Uhr gesperrt. In Fahrtrichtung Freistadt erfolgt die Umleitung von der A7 bei der Abfahrt Voest und in Richtung West Autobahn (A1) über die Abfahrt Treffling. Die Umleitungsstrecken führen beide über die Steyregger Brücke (B3) und die Mauthausener Straße (L569).

Weitere Sperren und Ausweichmöglichkeiten

Die Wiener Straße wird ab der Kreuzung zur Lunzerstraße stadteinwärts gesperrt. Die Zufahrt ist für Anrainer- und den Anliegerverkehr bis zur Neuen Welt gestattet. Hier wird ab der Lunzerstraße zur Ebelsberger Umfahrung umgeleitet. Auf der Leonfeldner Straße, der Nibelungenbrücke und der Dauphinestraße werden Gegenverkehrsbereiche eingerichtet. Ebenfalls befahrbar bleiben außerdem Industriezeile, Rudolfstraße, Obere Donaulände und Römerbergtunnel.

Parkmöglichkeiten am Marathontag

Der Club empfiehlt die Parkmöglichkeiten am ehemaligen Quelle Parkplatz in der Industriezeile (Shuttlebusse bis zur Holzstraße) oder am Stadionparkplatz zu nutzen. Wer aus Richtung Urfahr anreist, kann auch den Parkplatz beim Pro-Kaufland nutzen und zu Fuß über die Voest- oder Nibelungenbrücke zum Start spazieren.

Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, kann die Shuttlebusse vom Linzer Hauptbahnhof in die Holzstraße nutzen. Ebenso werden in regelmäßigen Intervallen Shuttlebusse vom Parkplatz Industriezeile und aus der Sonnensteinstraße zum Hauptbahnhof Linz angeboten.

