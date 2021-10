Gaal/Zankl: Leistbar & zukunftsfit: Wohnen im neuen Stadtteil Wolfganggasse

Das Vorzeigeprojekt der IBA_Wien 2022 nimmt Gestalt an. Schon im kommenden Jahr werden dort die ersten der insgesamt rund 2.000 Bewohner*innen einziehen.

Wien (OTS) - Auf dem etwa 31.000m² großen Areal neben der ehemaligen Remise „Wolfganggasse“ in Wien-Meidling entsteht seit mehr als einem Jahr ein neuer, besonders vielfältiger und lebenswerter Stadtteil.

Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal lud gemeinsam mit Bezirksvorsteher Wilfried Zankl sowie Kurt Hofstetter, Koordinator der Internationalen Bauausstellung Wien (IBA_Wien 2022) heute, Mittwoch, den 20. Oktober 2021, zu einem Presserundgang ein, bei dem über die Einzelheiten der Projekte informiert wurde.

Der neue Stadtteil in Zentrumsnähe wird mit speziellen Wohnformen für Alleinerziehende, einem Gemeindebau NEU, SMART-Wohnungen und Wohngemeinschaften für teilbetreutes Wohnen frische Akzente setzen.

Die rund 850 geförderten Wohnungen von GESIBA, Heimbau, Neues Leben, WBV-GPA und WIGEBA sowie 181 Wohneinheiten mit 214 Pflegeplätzen der ÖJAB bieten Menschen mit ganz unterschiedlichen Wohnbedürfnissen ein Zuhause - egal ob es sich um alleinerziehende Eltern, Familien oder Singles handelt. Das an unterschiedliche Lebens- und Einkommenssituationen gerichtete Angebot gewährleistet die soziale Durchmischung.

Darüber hinaus wird die ÖJAB ein Pflegewohnhaus, ein Lehrlingswohnheim, Werkstätten zur Berufsausbildung, die sozialpädagogische Jugendfördermaßnahme AusbildungsFit, eine Pflegeschule und Generationenwohnen betreiben.

Auch ein Kindergarten, ein Supermarkt und weitere Geschäftslokale zur Nahversorgung sind geplant.

Alleinerziehende im Fokus

Ein Schwerpunkt des neuen Stadtquartiers Wolfganggasse liegt auf den Wohnformen für Ein-Eltern-Familien.

„Die Wohnbedürfnisse von Alleinerziehenden liegen mir besonders am Herzen. Denn sie sind speziell auf gute Rahmenbedingungen angewiesen, um ihren Alltag positiv meistern zu können. Deshalb haben wir im geförderten Wiener Wohnbau für Ein-Eltern-Familien ein innovatives Programm geschaffen, das erstmals im Stadtquartier Wolfganggasse umgesetzt wird. Insgesamt wird das neue Wohnviertel Wienerinnen und Wienern aller Generationen ein schönes, alltagstaugliches und leistbares Zuhause bieten“, freut sich Vizebürgermeisterin, Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal.

„Mit diesem Projekt sind wir Meidling und seinen Werten treu geblieben: Zusammenhalt und Vielfalt werden auch in der Wolfganggasse großgeschrieben. Hier wird Wohnen, Bildung, Diversität und Generationen-Miteinander verwirklicht. Der gesamte 12. Bezirk wird damit nochmals ein Stück lebenswerter“, betont Bezirksvorsteher Wilfried Zankl.

Anpassbare Wohnungen & Räumlichkeiten fürs Homeoffice

Allein im Gemeindebau NEU werden mehr als die Hälfte der 105 Wohnungen als 2-Zimmer-Wohnungen so konzipiert, dass sich neben dem Wohnraum auch ein großes Spiel- und Schlafzimmer befindet. Der kompakte Grundriss und die optimal positionierten, großzügigen Bäder ermöglichen die Wohnungsnutzung auch bei sich ändernden Lebensverhältnissen.

Auch das weitere Angebot in der Wolfganggasse umfasst Wohnungen, die sich mittels flexibler Raumaufteilungen an die unterschiedlichen Lebensumstände anpassen lassen.

Mehrere Einzelwohnungen können z.B. direkt einem Gemeinschaftsraum zugeordnet werden. Wohngruppen, bestehend aus mehreren Appartements mit einem Gemeinschaftsraum, mit Küche und eigenem großen Freiraum sind möglich.

Für die Grundrisstypen "B" und "C" werden über die Standardgrundrisse hinaus Varianten angeboten, die den unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten gerecht werden, z.B. für eine*n "Getrennt- und Alleinerziehende*en" mit einem Kind bzw. mit zwei Kindern oder für einen alleinstehenden Erwachsenen oder ein Paar mit einem Kind, das beispielsweise am Wochenende zu Besuch kommt.

Für die Kleinsten ist ein 6-gruppiger Kindergarten auf Bauplatz A mit eigenem großzügigem Außenbereich geplant.

Ein Mutter-Kind-Haus mit sieben Wohngemeinschaften, soll kurzfristig und flexibel Wohnraum schaffen. Besonderes Plus in diesem Bauteil und auf Bauplatz B sind die zumietbaren Büroeinheiten, die Wohnen und Arbeiten in direkter Umgebung ermöglichen.

Viel Grün und Platz für Erholung und Freizeit

Die Grün- und Freiräume sind bauplatzübergreifend und können somit von allen Bewohner*innen im Quartier genutzt werden. Grüne Außenbereiche überzeugen mit begrünten Gartenterrassen, Hochbeeten zum Garteln, Liegewiese und einem großen Kleinkinderspielplatz.

Der angrenzende Paula-von-Mirtow-Park wird vergrößert und damit zu einem ruhigen Naherholungsgebiet für Jung und Alt inmitten der Urbanität. Auch sonst sind Maßnahmen zur Begrünung, Kühlung, Beschattung und Durchlüftung des Quartiers zur Stärkung der Klimaresilienz vorgesehen. Modernste Baustandards wie beispielsweise ein Niedrigenergiegebäude in Massivbauweise mit geringerem Heizwärmebedarf kommen hier zum Tragen. Elektroladestationen sollen E-Mobilität ermöglichen, Fahrradabstellräume und die Nähe zu öffentlichen Verkehrsanbindungen die klimafreundliche Fortbewegung unterstützen.

Vorzeigeprojekt der Internationalen Bauausstellung 2022 in Wien

Die Wolfganggasse ist Teil der Internationalen Bauausstellung in Wien (IBA_Wien), bei der die Stadt Innovationen für das soziale Wohnen der Zukunft verwirklicht. Hier wird das Kernthema der IBA_Wien „Neues soziales Wohnen“ im besten Sinn verwirklicht, Leistbarkeit, sichere Wohnverhältnisse und zeitgemäße Standards bilden das Grundgerüst für ein optimales Wohn- und Lebensumfeld.

Im IBA-Schlusspräsentationsjahr 2022 wird ganz Wien zum „Showroom“: zahlreiche zukunftsweisende Projekte - nicht nur in neuen, sondern auch älteren Stadtvierteln - können besichtigt werden.

„Mit seinen vielfältigen Angeboten ist die Wolfganggasse ein Paradebeispiel für ein neues soziales Quartier, das optimale Rahmenbedingungen für einen lebendigen Stadtteil schafft. Im Fokus steht das Miteinander unterschiedlicher Lebenssituationen, das für ein lebendiges Umfeld sorgt“, unterstreicht Kurt Hofstetter, Leiter der IBA_Wien.

Stadt Wien fördert die Errichtung des Quartiers mit 53 Mio. Euro

Die förderbaren Gesamtbaukosten des neuen Meidlinger Wohnviertels machen rund 179 Mio. Euro aus, mit rund 53 Mio. Euro Fördermitteln unterstützt die Stadt Wien die Umsetzung eines leistbaren und dennoch sehr hochwertigen Angebots für die Wiener Bevölkerung.

„Qualitätssicherung hat bei unseren Bauträgerwettbewerben oberste Priorität. Unter Beweis gestellt wird das einmal mehr anhand des neuen Stadtquartiers Wolfganggasse: Es umfasst nicht nur rund 850 gut leistbare geförderte Wohnungen für unterschiedlichste Wohnbedürfnisse, sondern auch hochwertige Freiräume, adäquate Infrastruktur mit einer lebendigen Erdgeschoßzone, einem Kindergarten sowie einem Grätzlzentrum in der alten Remise“, so der Geschäftsführer des wohnfonds_wien, Gregor Puscher und sein Stellvertreter Dieter Groschopf.

„Die Gemeindewohnungen NEU in der Wolfganggasse bieten den Bewohnerinnen und Bewohnern modernes, leistbares und sicheres Wohnen. Von der Gestaltung der über 50 Zwei-Zimmer-Wohnungen mit großem Spiel- und Schlafzimmer profitieren insbesondere Alleinerziehende. Nachbarschaftstreffpunkt wird die Gemeinschaftsdachterrasse: Hier ist auch gemeinsames Garteln möglich“, freut sich Wiener Wohnen Direktorin Karin Ramser.

„Der Lebenscampus Wolfganggasse steht für eine sinnvolle Kombination von Wohnen, Ausbildung und Betreuung. Zum Schwerpunktthema ,Wohnformen für allein - getrennt Erziehende‘ werden spezielle Lösungen in Wohnungen, Wohngemeinschaften und in Form von temporären Wohnformen angeboten. Um dem Aspekt der Inklusion Rechnung zu tragen, wird es darüber hinaus die Möglichkeit zur Ausbildung von jungen Menschen und zur Betreuung von Menschen in prekären Lebenslagen geben", hält Michael Gehbauer, Geschäftsführer des gemeinnützigen Bauträgers WBV-GPA, ergänzend fest.

„Die Kombination von 133 geförderten Mietwohnungen, einem 6-gruppigen Kindergarten sowie die 7 Wohngemeinschaften für Alleinerziehende unter einem Dach, sind eine zeitgemäße Antwort auf die Wohnbedürfnisse der Gegenwart. Die GESIBA leistet dazu einen wesentlichen Beitrag und das zu leistbaren Konditionen“, meint Paul Steurer, technischer Direktor der GESIBA.

Das Pflegewohnhaus der ÖJAB wird mit Senior*innenclub, Friseur*in und Fußpflege sowie einer Cafeteria ein Ort der Begegnung aller Generationen im Quartier und im umliegenden Grätzel sein.

„Die ÖJAB ist seit fünf Jahrzehnten in Wien-Meidling mit sozialer Wohn-, Pflege- und Bildungsarbeit aktiv. Im Lebenscampus Wolfganggasse führen wir diese bestehenden sowie neue soziale Projekte zusammen. Direkt neben unserem neuen Pflegewohnhaus und Lehrlingswohnheim entstehen so Angebote des Wohnens, der Bildung und Diversität, in welchen Menschen voneinander lernen und einander unterstützen können“, meint Monika Schüssler, Geschäftsführerin der ÖJAB.

Peter Roitner, Obmann der Heimbau sagt: „Wir freuen uns und sind stolz darauf, 244 geförderte Genossenschaftswohnungen im Stadtentwicklungsgebiet Wolfganggasse errichten zu können. Dieses neue Stadtquartier mit seinen vielfältigen Angeboten und seiner ausgezeichneten Lage verbindet hohe Lebensqualität mit leistbarem Wohnen. Die Heimbau setzt bei ihrem Projekt dessen Leitidee ,Wohlfühlen und Wohnen mit Weitblick in allen Lebenslagen‘ um.“

Die Mieten in den unterschiedlichen Bauteilen des Quartiers sind zwischen rund 7,50 Euro/m² und 8,40 Euro/m² angesiedelt. (Schluss)

