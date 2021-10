30 Wiener Einkaufsstraßen werden heuer festlich beleuchtet

Einige Einkaufsgebiete bieten neue Motive - Wirtschaftskammer Wien und Stadt Wien unterstützen die Aktion der Wiener Kaufleute

Wien (OTS) - Altbekanntes und neue weihnachtliche Motive erwartet die Besucher schon bald in den Wiener Einkaufsstraßen und Einkaufsgebieten. Denn die Montagearbeiten laufen bereits, um sicherzustellen, dass alle Weihnachtsbeleuchtungen rechtzeitig erstrahlen. Denn zum Großteil können sie nur in der Nacht durchgeführt werden. Zudem sind die Aufbauarbeiten stark vom Wetter abhängig.

Die Weihnachtsbeleuchtung wird gemeinsam von den Betrieben (Einkaufsstraßenvereinen), der Wirtschaftskammer Wien und der Stadt Wien finanziert.

„Wenn die Weihnachtsbeleuchtung in Wien erstrahlt, erfüllt das die Stadt mit einer ganz eigenen und positiven Stimmung. Das können wir nach dieser schwierigen Zeit wirklich gut gebrauchen. Daher freut es mich besonders, dass heuer 30 Einkaufsstraßen dabei sein werden und die Stadt in weihnachtliches Ambiente tauchen werden“, sagt Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien.

In einigen Einkaufsstraßen gibt es heuer sogar neue Motive zu bestaunen – im Palaisviertel etwa sechs Baldachine. Diese neuen Lichterdächer mit einer Länge von 30 Metern werden den Bereich Tuchlauben erhellen. Zudem wird heuer auch die Naglergasse durch Tubes in festlichem Glanz erstrahlen. Im Servitenviertel werden erstmals Bäume festlich beleuchtet. Und in der Seestadt Aspern gibt es zusätzlich neue Glocken- und Sternenmotive im Seeparkquartier zu bewundern.

Mit dabei sind heuer wieder die roten Kugeln in der Rotenturmstraße, die Luster am Graben, die weiß und golden schimmernden Herzen in der Landstraßer Hauptstraße, blaue Lichterkugeln in der Josefstädter Straße und vieles mehr.

Wann die Weihnachtsbeleuchtung erstrahlt

Die Weihnachtsbeleuchtungen werden wie jedes Jahr in der zweiten Novemberhälfte eingeschaltet und die Straßen bis Anfang Jänner festlich beleuchten.

Überblick der 30 beleuchteten Einkaufsstraßen und -gebiete in Wien:

1., Annagasse

1., Bauernmarkt

1., Dorotheergasse

1., Graben/Trattnerhof

1., Habsburgergasse

1., Herrengasse

1., Palaisviertel

1., Kärntner Straße

1., Kohlmarkt

1., Rotenturmstraße

1., Spiegelgasse

1., Wallnerstraße/Fahnengasse

1., Wollzeile

3., Landstraßer Hauptstraße

6., Innere Mariahilfer Straße

7., Neubaugasse

8., Josefstädterstraße

9., Volksopernviertel

9., Servitenviertel

11., Simmeringer Hauptstraße

12., Meidlinger Hauptstraße

13., Hietzinger Hauptstraße/Kennedybrücke/Maxingstraße/Lainzer Straße

14., Hütteldorfer Straße

15., Äußere Mariahilfer Straße

15., Gablenzgasse

15., Reindorfgasse

18., Währinger Straße

19., Obkirchergasse

22., Seestadt Aspern

23., Maurer Hauptplatz/Dr. Barilitsgasse

