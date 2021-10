Studieren Probieren startet in ein neues Semester!

Erfolgsprogramm der ÖH startet ins Wintersemester 2021/2022

Wien (OTS) - Das Erfolgsprogramm ‚Studieren Probieren' der Österreichischen Hochschüler_innenschaft (ÖH) startet mit neuen Terminen ins Wintersemester 2021/2022. Dabei können Studieninteressierte in über 240 Studienrichtungen an mehr als 50 Standorten in ganz Österreich Hörsaalluft schnuppern und kostenlose Beratung bei der Studienwahl in Anspruch nehmen. Wichtig dabei ist, sich selbst einen Eindruck vom Studium verschaffen zu können, mit der Untersützung von engagierten Student_innen.

Aufgrund der Covid-19 Maßnahmen werden auch die Studieren Probieren Termine im Hybrid-Modus abgehalten: Nach einem Jahr online gibt es dieses Semester wieder verstärkt Präsenzveranstaltungen. Aber auch weiterhin gibt es die Möglichkeit, sich bei virtuellen Lehrveranstaltungen ein Bild vom Wunschstudium zu machen. So können auch weiter entfernte Studienorte mit einem Klick besucht werden.



Anmeldestart für das Programm ist der 20. Oktober unter studierenprobieren.at

Rückfragen & Kontakt:

ÖH - Österreichische Hochschüler_innenschaft

Paul Benteler

Pressesprecher

+43 676 88852212

paul.benteler @ oeh.ac.at

http://www.oeh.ac.at/