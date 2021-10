Starkes 3. Quartal 2021: Steigende Serviceumsätze in allen Märkten, Ausblick angehoben

Wien (OTS) - Thomas Arnoldner, CEO der A1 Telekom Austria Group, zu den Highlights des dritten Quartals 2021:

„Wir haben auch das dritte Quartal 2021 mit einer weiteren starken Performance abgeschlossen, die sich mit steigenden Serviceumsätzen in allen Segmenten zeigte. Die soliden Trends der Vorquartale setzten sich fort, die Roaming-Umsätze kehrten durch vermehrte Reisetätigkeiten langsam zurück, lagen aber gleichzeitig deutlich unter dem Niveau vor Covid.

Auch im dritten Quartal profitierten wir von einer nach wie vor großen Nachfrage nach mobilen WLAN-Routern, Produkten mit hoher Bandbreite sowie digitalen Business-Lösungen. Laufende Effizienzsteigerungen trugen ebenso zum positiven Ergebnis bei.

Die Umsatzerlöse im dritten Quartal stiegen im Konzern um 5,5%, die Service-Umsätze wuchsen um 6,2%. Das Konzern-EBITDA bereinigt um Restrukturierungsaufwendungen stieg um 8,4%. Das Nettoergebnis des dritten Quartals lag bei 181,0 Mio. EUR und damit deutlich über dem Vorjahr. Aufgrund der starken operativen Trends, heben wir den Ausblick für das Gesamtjahr 2021 an und erwarten nun ein Wachstum des Konzernumsatzes von 3-4%.

Mit unserer digitalen Infrastruktur, die wir zügig ausbauen, können Wirtschaft und Gesellschaft die Potenziale der Digitalisierung erfolgreich nutzen. Damit schaffen wir die Basis für Innovationen und sind ein zentraler Wegbereiter für eine grüne und digitale Transformation.“

Alejandro Plater, COO der A1 Telekom Austria Group, ergänzt:

„Die Zahl der Mobilfunkkunden stieg im dritten Quartal im Jahresvergleich um 5,2% aufgrund der hohen Nachfrage nach Wifi-Routern, mehr Vertragskunden und mehr M2M Kunden. Die Festnetz-RGUs blieben im Jahresvergleich stabil.

Beim EBITDA-Wachstum gab es im dritten Quartal sowohl in Österreich mit einem Plus von 5,0% (ohne Restrukturierung) als auch in den CEE-Märkten mit einem Wachstum von 11,3% eine sehr positive Entwicklung.

In Kroatien wurden im Sommer 5G Frequenzen ersteigert. Damit ist der Großteil der 5G-Spektrum-Auktionen in unserem Footprint bereits abgeschlossen und der Rollout in den Märkten sowie der Ausbau unserer Festnetz-Breitbandinfrastruktur schreitet zügig voran.“

