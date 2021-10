EANS-Stimmrechte: AMAG Austria Metall AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

1. Emittent: AMAG Austria Metall AG

2. Grund der Mitteilung: Sonstiges

3. Meldepflichtige Person

Gemeinsam vorgehende Rechtsträger (§ 133 Z 7 BörseG 2018)

__________________________________________________________________________ |____Vorname____|____Name/Nachname_____|________Sitz_________|____Staat____| |_______________|B&C_Privatstiftung____|Wien_________________|Österreich___| | |Raiffeisenbankengruppe|Linz |Österreich | |_______________|OÖ_Verbund_eGen_______|_____________________|_____________| |Franz__________|Rauch_________________|_____________________|_____________| |Christine______|Rauch_________________|_____________________|_____________| |Jürgen_________|Rauch_________________|_____________________|_____________|

4. Namen der Aktionäre: B & C KB Holding GmbH, B & C Kratos Holding GmbH, Invest Holding GmbH, Esola Beteiligungsverwaltungs GmbH

5. Datum der Schwellenberührung: 18.10.2021

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

______________________________________________________________________________ | | |Prozentanteile| | | | | | der | | | | |Prozentanteile| Stimmrechte, | | | | | der | die die | |Gesamtzahl der| | | Stimmrechte, | Finanz-/ | Summe von | Stimmrechte | | |die zu Aktien | sonstigen |7.A + 7.B in %|des Emittenten| | |gehören (7.A) | Instrumente | | | | | |repräsentieren| | | | | | (7.B.1 + | | | |__________________|______________|____7.B.2)____|______________|______________| | Situation am | | | | | | Tag der | 73,40 % | 0,00 % | 73,40 % | 35 264 000 | |Schwellenberührung|______________|______________|______________|______________| | Situation in der | | | | | |vorherigen Meldung| 73,40 % | | 73,40 % | | |(sofern_anwendbar)|______________|______________|______________|______________|

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

______________________________________________________________________________ |A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören_________________________________________| | |____Anzahl_der_Stimmrechte_____|Prozentanteil_der_Stimmrechte_| | | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt | |ISIN der Aktien| (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG | |_______________|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|____2018)_____| |AT00000AMAG3___|_______________|__25_883_540___|_______________|___73,40_%____| |__Subsumme_A___|__________25_883_540___________|___________73,40_%____________|

______________________________________________________________________________ |B_1:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_| | | | | Anzahl der | | | Art des | | |Stimmrechte die | Prozentanteil | | Instruments | Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden |der Stimmrechte| |______________|_______________|______________|_____können_____|_______________| |______________|_______________|______________|________________|_______________| |______________|_______________|_Subsumme_B.1_|________________|_______________|

______________________________________________________________________________ |B_2:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018_| | Art des | | | Physisches |Anzahl der |Prozentanteil| |Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash |Stimmrechte| der | |___________|____________|______________|_Settlement_|___________|_Stimmrechte_| |___________|____________|______________|____________|___________|_____________| |___________|____________|______________|Subsumme_B.2|___________|_____________|

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

______________________________________________________________________________ | | | | Direkt | Direkt | | | | | Direkt | gehaltene | gehaltene |Total von| |Ziffer | Name |kontrolliert|Stimmrechte| Finanz-/ | beiden | | | |durch Ziffer|in Aktien | sonstige | (%) | | | | | (%) |Instrumente| | |_______|_______________________|____________|___________|____(%)____|_________| |___1___|B_&_C_Privatstiftung___|____________|___________|___________|_________| | 2 |B & C Holding | 1 | | | | |_______|Österreich_GmbH________|____________|___________|___________|_________| | 3 |B & C Industrieholding | 2 | | | | |_______|GmbH___________________|____________|___________|___________|_________| |___4___|B_&_C_Holding_GmbH_____|_____3______|___________|___________|_________| | |B & C | | | | | | 5 |Beteiligungsmanagement | 4 | | | | |_______|GmbH___________________|____________|___________|___________|_________| |___6___|Austrowaren_HandelsgmbH|_____5______|___________|___________|_________| | 7 |B & C Kratos Holding | 6 | 2,71 %| | 2,71 %| |_______|GmbH___________________|____________|___________|___________|_________| |___8___|B_&_C_KB_Holding_GmbH__|_____2______|____50,00_%|___________|__50,00_%| | 9 |Raiffeisenbankengruppe | | | | | |_______|OÖ_Verbund_eGen________|____________|___________|___________|_________| | |Raiffeisenlandesbank | | | | | | 10 |Oberösterreich | 9 | | | | |_______|Aktiengesellschaft_____|____________|___________|___________|_________| | |BHG | | | | | | 11 |Beteiligungsmanagement | 10 | | | | |_______|und_Holding_GmbH_______|____________|___________|___________|_________| |__12___|Invest_Holding_GmbH____|_____11_____|____16,50_%|___________|__16,50_%| |__13___|Franz_Rauch____________|____________|___________|___________|_________| |__14___|Christine_Rauch________|____________|___________|___________|_________| |__15___|Jürgen_Rauch___________|____________|___________|___________|_________| | |Esola | | | | | | 16 |Beteiligungsverwaltungs| 13,14,15 | 4,19 %| | 4,19 %| |_______|GmbH___________________|____________|___________|___________|_________| |_______|_______________________|____________|___________|___________|_________|

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare:

Der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft sind über ihre 100 %ige Tochtergesellschaft, die Invest Holding GmbH 5.818.560 Stimmrechte (16,50 % des Aktienkapitals und der Stimmrechte) an der AMAG Austria Metall AG zuzurechnen. Die Invest Holding GmbH wurde nun mit Wirksamkeit 18.10.2021 in eine weitere 100 %ige-Tochter der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft, die BHG Beteiligungsmanagement und Holding GmbH eingebracht. Dadurch hat sich die Kette der kontrollierten Unternehmen in Bezug auf die von der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft indirekt gehaltenen 5.818.560 Stimmrechte (16,50 % des Aktienkapitals und der Stimmrechte) an der AMAG Austria Metall AG geändert.

Der B & C Privatstiftung sind unverändert über ihre indirekten Tochtergesellschaften B & C KB Holding GmbH und B & C Kratos Holding GmbH insgesamt 18.588.631 Stimmrechte (entspricht rd. 52,71 % des Aktienkapitals und der Stimmrechte) an der AMAG Austria Metall AG zuzurechnen.

Darüber hinaus sind der B & C Privatstiftung aufgrund von Vereinbarungen zwischen der B & C Industrieholding GmbH und der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft bzw. der Esola Beteiligungsverwaltungs GmbH weitere 7.294.909 Stimmrechte (entspricht rd. 20,69 % des Aktienkapitals und der Stimmrechte) an der Emittentin zuzurechnen.

Insgesamt sind der B & C Privatstiftung somit 25.883.540 Stimmrechte (entspricht rd. 73,40 % des Aktienkapitals und der Stimmrechte) an der AMAG Austria Metall AG zuzurechnen.

Die Gesamtanzahl der Aktien und Stimmrechte der AMAG beträgt 35.264.000.

