Uni: ÖH-Vorsitz neu gewählt: Daniel Müller folgt auf Johann Katzlinger

An der Uni Innsbruck werden Studierende künftig von einem neuen ÖH-Vorsitzenden vertreten. Daniel Müller (AG) folgt auf Johann Katzlinger (AG).

Ich freue mich sehr auf die neue Tätigkeit, kann kaum erwarten, für Innsbrucks Studierende tolle Projekte umzusetzen und allen ihr Studium und das Studentenleben in Innsbruck zu verbessern! Vor mir liegt eine überaus spannende Aufgabe und Zeit, für die ich hochmotiviert bin” Daniel Müller (AG) 1/4

Wir können stolz auf uns sein, wie verlässlich und hartnäckig wir während der Pandemie die Anliegen der Studierenden vertreten haben und den Service-Apparat der ÖH seit Beginn 2020 noch weiter ausgebaut haben.” Johann Katzlinger (AG) 2/4

Der Corona-Hilfsfonds, mit dem wir über 100.000€ an bedürftige Studierende ausgezahlt haben, war sicherlich eines der größten ÖH-Innsbruck Projekte in dieser Kategorie." Johann Katzlinger (AG) 3/4

Der Sommer und der Semesterbeginn haben gezeigt, dass wir lässige Projekte auf die Beine stellen können und den Studierenden hilfreiche Services bieten können. Neben der ÖH Beachparty, dem bereits jetzt legendären ÖH Semester Openings oder dem Zuschusstopf für Psychotherapie und klinisch-psychologische Behandlung, arbeiten wir an einem Semesterprogramm mit diversen Inhalten und Projekten, die einerseits die soziale Vernetzung der Studierenden in den Fokus stellen und andererseits eine möglichst Studierenden-freundliche und abwechslungsreiche Lehre an der Uni Innsbruck.” Lukas Schobesberger, 1. stv. ÖH-Vorsitzender (JUNOS) 4/4

Innsbruck (OTS) - An der Universität Innsbruck werden Studierende künftig von einem neu gewählten ÖH-Vorsitzteam vertreten. Der 20-Jährige Jus-Student Daniel Müller (AG) folgt auf Johann Katzlinger (22, AG), welcher seit Jänner 2020 das Amt inne hatte. Die neue 2. Stellvertretende ÖH Vorsitzende ist Politik-Studentin Anna-Maria Weiß (21, AG)). Lukas Schobesberger (24, JUNOS) bleibt weiterhin im Amt des 1. ÖH-Vorsitz-Stellvertreters.

Müller: “Große Vorfreude und voller Motivation für die spannende Aufgabe.”

In der Sitzung der Universitätsvertretung am 19.10.2021 wurden alle Referentenstellen in der ÖH und das Vorsitzteam neu gewählt. Seit dem 01.07.2021 läuft die neue, 2-jährige ÖH-Periode. Daniel Müller, welcher seit Juli diesen Jahres als 2. Vorsitz-Stellvertreter und im Frühjahr bereits im ÖH-Referat für Öffentlichkeitsarbeit tätig war, übernimmt den ÖH-Chefsessel von Johann Katzlinger: “Ich freue mich sehr auf die neue Tätigkeit, kann kaum erwarten, für Innsbrucks Studierende tolle Projekte umzusetzen und allen ihr Studium und das Studentenleben in Innsbruck zu verbessern! Vor mir liegt eine überaus spannende Aufgabe und Zeit, für die ich hochmotiviert bin” , so Daniel Müller (AG). Inhaltlich wolle er mit seinem Team weiterhin den Fokus auf Hochschul- und Bildungspolitik legen. Im Gegensatz zur Bundes-ÖH und einigen anderen Hochschulvertretungen, welche vor allem durch gesellschaftspolitische Klientelpolitik auffallen, verstehe er die Rolle der ÖH klar als Sprachrohr der Studierenden, das Probleme und Themen klar aufzeigt, Lösungen präsentiert und diese auch durchsetzt.

Katzlinger zieht Bilanz: Pandemie-Vertretungsarbeit und Service-Ausbau der ÖH

Der nunmehr ehemalige ÖH-Vorsitzende Johann Katzlinger (AG) zieht über die letzten beiden Jahre zufrieden Bilanz: “Wir können stolz auf uns sein, wie verlässlich und hartnäckig wir während der Pandemie die Anliegen der Studierenden vertreten haben und den Service-Apparat der ÖH seit Beginn 2020 noch weiter ausgebaut haben.” Besonders der inhaltliche und organisatorische Ausbau der ÖH Academy, die neuen ÖH-Referate für Sport und Umwelt und die diversen Hilfstöpfe seien Meilensteine der letzten Amtszeit gewesen. “Der Corona-Hilfsfonds, mit dem wir über 100.000€ an bedürftige Studierende ausgezahlt haben, war sicherlich eines der größten ÖH-Innsbruck Projekte in dieser Kategorie."

Weiterhin stabile ÖH-Arbeit durch AG & JUNOS Koalition

Über den Sommer konnte sich nicht nur Daniel Müller im Vorsitzteam einarbeiten, auch die erstmalige ÖH-Koalition aus AktionsGemeinschaft (AG) und JUNOS Studierenden (JUNOS) konnte gut zusammenfinden und sich bestens einarbeiten. Lukas Schobesberger, 1. stv. ÖH-Vorsitzender (JUNOS) meint: “Der Sommer und der Semesterbeginn haben gezeigt, dass wir lässige Projekte auf die Beine stellen können und den Studierenden hilfreiche Services bieten können. Neben der ÖH Beachparty, dem bereits jetzt legendären ÖH Semester Openings oder dem Zuschusstopf für Psychotherapie und klinisch-psychologische Behandlung, arbeiten wir an einem Semesterprogramm mit diversen Inhalten und Projekten, die einerseits die soziale Vernetzung der Studierenden in den Fokus stellen und andererseits eine möglichst Studierenden-freundliche und abwechslungsreiche Lehre an der Uni Innsbruck.”

Rückfragen & Kontakt:

Bilder: Daniel Müller, Johann Katzlinger und Lukas Schobesberger (vlnr) bei der Übergabe; Das neue Vorsitzteam der ÖH Uni Innsbruck (Anna-Maria Weiß, Daniel Müller, Lukas Schobesberger, vlnr)



Rückfrage und Kontakt:



Daniel Müller



Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität Innsbruck



Josef-Hirn-Straße 7

6020 Innsbruck

t: +43 512 50735505

m: info @ oeh.cc