„Der eine Moment: Glück“ am 20. Oktober in ORF 1

Start der neuen Doku-Serie mit Lisa Gadenstätter über den lebensverändernden Augenblick

Wien (OTS) - Der eine Moment, der plötzlich alles verändert, die Gegenwart auf den Kopf stellt und die Zukunft radikal beeinflusst: In der ersten Folge der neuen Doku-Serie „Der eine Moment: Glück“ am Mittwoch, dem 20. Oktober 2021, um 21.10 Uhr in ORF 1 macht sich Lisa Gadenstätter auf die Suche nach dem Augenblick, der dem Schicksal eine unerwartete Wendung gibt. Sie porträtiert Menschen, denen Unglaubliches widerfahren ist. Der eine Moment eines Flugzeugabsturzes oder als alle Geldsorgen verschwinden, wenn ein Familiengeheimnis gelüftet wird, zum ersten Mal die Erde von oben zu sehen ist, oder nach einem Arztbesuch, der das Leben für immer verändert. Die porträtierten Personen der ersten Folge vereint alle das Thema: „Glück“, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint.

Franz Viehböck: Genau 30 Jahre ist es her, als Franz Viehböck als erster (und bislang einziger) Österreicher ins All geflogen ist. Und wie so viele Astronauten vor ihm erzählt auch er von dem Moment, der ihn verändert hat: Als er zum ersten Mal die Erde von oben gesehen hat. „Wenn man das sieht – die Atmosphäre, die das Leben von uns Menschen hier auf der Erde sichert –, da wird einem sehr schnell bewusst, wie zart und zerbrechlich das ist.“

Juliane Diller: Mit 17 Jahren war sie die einzige Überlebende eines Flugzeugabsturzes über dem Regenwald Perus. Im freien Fall blieb sie – relativ leicht verletzt – in den Baumkronen hängen. „Der Wald hat mich beschützt“, erzählt sie. Jetzt beschützt die 67-Jährige den Regenwald: Sie leitet dort seit vielen Jahren eine Forschungsstation.

Pamela Spitz: Ein Arztbesuch, und alles ist anders: Mit erst 40 Jahren wird bei Pamela Spitz die Krankheit Morbus Parkinson diagnostiziert. Sie will die guten Jahre, die ihr noch bleiben, nicht vergeuden. Deshalb bereist sie die Welt, geht surfen und schreibt ein Buch über ihre Situation. „Ich bin sogar wirklich glücklicher jetzt als zuvor, und dafür muss ich dem Mister P. – meinem Buddy, Mister Parkinson – herzlich danken.“

Jennifer Teege: „Ich war ja gar nicht auf der Suche nach einem Familiengeheimnis“, sagt Jennifer Teege. Als Adoptivkind hatte sie wenig Wissen über ihre leibliche Familie. Durch einen Zufall findet sie heraus, wer ihr Großvater wirklich war: Der KZ-Kommandant Amon Göth. Erst dadurch kam Klarheit und damit verbunden auch Zufriedenheit in ihr Leben. „Da waren extrem viele Lücken. Und wenn man versucht, diese Lücken zu füllen, dann ist das immer auch eine Suche nach der Identität.“

Christoph Götzendorfer: Macht Geld glücklich? Einer, der es wissen muss, ist ein Gewinner der ORF-„Millionenshow“. Auf die Frage, ob das der wichtigste Moment in seinem Leben war, antwortet er ohne zu zögern: „Nein. Es gibt in jedem Leben, vor allem in der Familie, natürlich ganz andere Momente. Ich denke an die Geburt meiner Tochter oder als mein Vater verstorben ist. Das sind viel, viel einprägendere Momente. Der Millionengewinn, das war das Sahnehäubchen.“

„,Der eine Moment‘ ist ein besonderes Herzensprojekt“

Lisa Gadenstätter: „,Der eine Moment‘ ist ein besonderes Herzensprojekt von Produzent Florian Berger, seinem Team und mir. Ich habe für ‚Der eine Moment‘ Menschen getroffen, für die ein Moment im Leben alles verändert und ihr Leben auf eine besondere Art und Weise geprägt hat. Was mich neben den unglaublichen Geschichten sehr beeindruckt hat: Jedes Erlebnis, sei es auch noch so tragisch, hat die Menschen stärker gemacht. Und das ist es, was wir alle aus diesem einen Moment mitnehmen können.“

