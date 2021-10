„Die Toten vom Bodensee“ und der „Seelenkreis“

Nora Waldstätten und Matthias Koeberlin ermitteln am 20. Oktober in ORF 2 im 13. Fall der ORF/ZDF-Krimireihe

Wien (OTS) - Der „Seelenkreis“ lässt Nora Waldstätten und Matthias Koeberlin in historische Überlieferungen, rätselhafte Symbole und dunkle Legenden eintauchen, um die verschwundene Mutter eines ausgesetzten Babys zu retten. Zum 13. Mal wird das ungleiche österreichisch-deutsche Duo am Mittwoch, dem 20. Oktober, um 20.15 Uhr in ORF 2 zu einem Einsatz gerufen, wenn die ORF/ZDF-Krimireihe „Die Toten vom Bodensee“ in die nächste Runde geht. In weiteren Rollen des im Sommer 2020 in der Bodenseeregion gedrehten Films sind erneut Hary Prinz (auch am 23. Oktober in ORF 1 im Landkrimi „Steirerrausch“), Stefan Pohl und Christopher Schärf zu sehen. In Episodenrollen spielen u. a. Larissa Fuchs, Karola Niederhuber, Nicki von Tempelhoff, Loretta Pflaum, Gerhard Greiner und Martina Ebm. Regie führte erneut Michael Schneider nach einem Drehbuch von Timo Berndt. Fortsetzung folgt: Abgedreht und voraussichtlich 2022 on air sind auch schon der 14. („Das zweite Gesicht“, AT) und 15. („Unter Wölfen“, AT) Teil der beliebten TV-Reihe.

Nora Waldstätten: „Ein spannendes und faszinierendes Feld“

„Es geht in diesem Film um einen ungelösten Vermisstenfall aus der Vergangenheit, außerdem um das Thema Seelenwanderung“, gibt Hauptdarstellerin Nora Waldstätten schon einen ersten Ausblick auf die neue Folge. „Auslöser für die Ermittlungen ist ein Neugeborenes, das im Bodensee ausgesetzt wurde. Zeiler und Oberländer schaffen es, das Baby zu finden und aus dem Wasser zu retten. Wie sich im Laufe des Falles herausstellt, ist die Mutter des Neugeborenen die seit Monaten Vermisste Rita Hafner. Doch wo sie sich aufhält, ist nach wie vor unklar.“

Kommissarin Hannah Zeiler gerät in diesem Fall selber in die Hände des unberechenbaren Peinigers. Wie es Nora Waldstätten dabei ergangen ist und worauf sie bei der Darstellung besonderes Augenmerk gelegt hat? „Ich fand es wichtig, dass Hannah trotz der Extremsituation nicht ausgeliefert ist, sondern dagegen hält. Ich wollte in meinem Spiel keine effekthascherischen Elemente bedienen. Und für mich war es essenziell, dass meine Figur Hannah Zeiler auch in einer unberechenbaren Situation Stärke zeigt, professionell agiert und nach klugen Ausweglösungen sucht. Gleichzeitig war es für die Szene entscheidend, dass Hannah ihre eigene Angst kanalisiert und im Griff behält, damit ihre Mitgefangene – die ja schon viel länger in Gefangenschaft ist – Vertrauen zu ihr fasst. Was die technischen Herausforderungen anbelangt, haben wir zusammen mit unserer Stunt-Koordinatorin Schritt für Schritt Bewegungsabläufe erarbeitet. Dabei ist es von ganz klarem Vorteil, Actionsequenzen schon Tage vor dem Drehtag in Ruhe zu erarbeiten und zu proben.“

Und wie die Schauspielerin selbst zu Ritualen, Mystik und Legenden steht? „Ich persönlich bin da eher skeptisch. Mystik oder Legenden sind aber natürlich, auch ohne daran zu glauben, ein spannendes und faszinierendes Feld. Und eine tolle Grundlage, aus der sich Geschichten für Filmstoffe schöpfen lassen.“

Mehr zum Inhalt von „Seelenkreis“ (Teil 13)

Ein wenige Stunden altes Baby wird in einem nussschalenartigen, schwimmenden Korb ausgesetzt auf dem Bodensee gefunden. Die Mutter des kleinen Mädchens ist, wie eine DNA-Analyse zeigt, Rita Hafner (Larissa Fuchs), eine Aushilfsschneiderin der Bregenzer Seebühne, die vor sechs Monaten spurlos verwunden ist und die die meisten Menschen längst tot glaubten. Das Medienspektakel zur Zeit ihres Verschwindens hat vor allem Ritas Freund, den gefeierten Opernsänger Veit (Nicki von Tempelhoff), in eine tiefe Krise und in die Arbeitslosigkeit gestürzt. Denn sowohl die Presse als auch einige Ermittler/innen hielten ihn für den Hauptverdächtigen. Der Mann, der sich dem Alkohol hingegeben hat, beteuert noch heute seine Unschuld und ist nicht erfreut, als die Kommissar/innen Hannah Zeiler (Nora Waldstätten) und Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) ihn nun wieder aufsuchen – und sich eingestehen, dass sie in den vergangenen Monaten Fehler gemacht haben. Ein weiterer Mord geschieht, und schließlich muss auch Zeiler aus den Fängen des unberechenbaren Peinigers befreit werden, bevor es zu spät ist und das mystische Ritual des Seelenkreises durchgeführt wird.

„Die Toten vom Bodensee“ ist eine Produktion der Graf Filmproduktion und der Rowboat Film- und Fernsehproduktion in Koproduktion mit ORF und ZDF, gefördert von Fernsehfonds Austria und Land Vorarlberg.

