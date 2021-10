Talente-Show im Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus

Anmeldung zur „11. Open Mic Night“: bm1150@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Das ehrenamtlich aktive Team des Bezirksmuseums Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4) stellt am Freitag, 22. Oktober, von 19.30 bis 21.00 Uhr, bei der „11. Open Mic Night“ 5 Talente in den Sparten Musik und Kabarett vor. Zum Beispiel nimmt Barbara Beisteiner in einer „Stand up-Comedy“-Darbietung pointiert ihre Beziehung, kulturelle Unterschiede und andere Themen unter die Lupe. Das Duo „Rolandrea“ (Cello, Gitarre, Gesang) sorgt laut eigenen Angaben für „Kammermusik, die rockt!“. Alle Akteure sind mit dem 15. Bezirk verbunden. Der Eintritt ist frei, Spenden werden gerne angenommen. Die Beachtung der aktuellen Corona-Vorschriften wird vom Publikum erwartet. Darüber hinaus sind Anmeldungen erwünscht: Telefon 0664/249 54 17 (Museumsleiterin: Brigitte Neichl) und E-Mail bm1150@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse