Neuer Wein Hotspot in Wien!

Im Herzen Wiens eröffnet diesen Herbst eine neue Enoteca nach italienischem Vorbild

Die Zukunft birgt noch weitere Überraschungen, alle aus tiefster Leidenschaft für die Gastronomie, die wir noch im Verborgenen halten und zum gegebenen Zeitpunkt zum Leuchten bringen werden…den Anfang machen wir mit unserer Enoteca! Luca Launek

Wien (OTS) - Das Ristorante Cavalluccio in der malerischen Göttweihergasse erfindet eine kleine Ecke seines Lokals komplett neu und widmet sich der italienischen Weinkultur – und hier insbesondere den autochthonen Rebsorten. Schlichtheit, mit Sorgfalt ausgewählte Produkte, Sorglosigkeit und vor allem viel guter Wein bestimmen das Konzept der „Enoteca Cavalluccio“, die sich schnell zu einem neuen Hotspot für alle Freunde des italienischen Weins und der italienischen Lebensfreude entwickeln wird.

Etliche Entdeckungsreisen durch Italien und die „Enoteche Italiane“ waren Anlass für die Entwicklung des Konzepts einer Enothek in Wien. Für die operative Leitung wurde Luca Launek engagiert, in der heimischen Gastronomie bei vielen Gästen bekannt und beliebt, wenn es um Kompetenz und Leidenschaft bei den Themen Wein, gutes Essen und Gastfreundschaft geht.

Gestartet wird mit einer Auswahl an 50 verschiedenen Rebsorten aus Italien. Dazu werden schlichte, aber gepflegte Speisen in ungezwungen lockerem Ambiente serviert. Die Enoteca beschert einen Moment des sorglosen Einkehrens: egal ob als elegantes Essen, entspanntes Afterwork Treffen, ausführliche Degustation oder als gemütliches Zusammenkommen mit Freunden. Dank Luca Launek findet ein neuer Hauch italienischer Kultur Eingang in die Wiener Innenstadt.

Die Enoteca ist ein erster Vorgeschmack dessen, was sich aus dem Ristorante Cavalluccio entwickeln wird.

Eröffnung ENOTECA CAVALLUCCIO

Wir laden Sie herzlich zur offiziellen Eröffnung der Enoteca Cavalluccio, dem neuen Wein Hotspot Wiens, ein.

Sie haben die Gelegenheit einige unserer Weine zu verkosten und sich ein eigenes Bild unseres neu renovierten Lokals zu machen.



Eröffnung: 21. Oktober 2021



Wann: ab 16:00 Uhr



Wo: Enoteca Cavalluccio, Spiegelgasse 9, 1010 Wien

Datum: 21.10.2021, 16:00 - 22:00 Uhr

Ort: Spiegelgasse 9, 1010 Wien, Österreich

Url: https://cavalluccio.at

