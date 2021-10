Grüne Landesversammlung wählt Judith Pühringer und Peter Kraus mit 83,6 Prozent zur neuen Doppelspitze

Wien (OTS) - Die Grünen Wien gehen neue Wege: Auf der 85. Landesversammlung wurden heute Vormittag Judith Pühringer und Peter Kraus mit großer Mehrheit zur neuen Doppelspitze gewählt. 83,6 Prozent der rund 200 Stimmberechtigten haben sich für das Duo an der Spitze der Partei ausgesprochen. Pühringer und Kraus lösen somit den interimistischen Landesparteivorsitzenden Peter Kristöfel ab.

„Wir freuen uns über dieses wirklich starke Ergebnis und nehmen den damit verbundenen Auftrag dankend an. Die Doppelspitze ist ein innovatives und modernes Modell: Wir teilen Verantwortung und Aufgaben und arbeiten gemeinsam an einem Ziel. Gerade die letzten Wochen haben gezeigt, wie fatal es sein kann, wenn zu viel Macht in nur einer Person gebündelt wird. Wir werden die nächsten Jahre gemeinsam gestalten und uns mit aller Kraft für Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und Zusammenhalt in ganz Wien einsetzen“, so die frisch gewählte Doppelspitze Pühringer und Kraus.

Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at