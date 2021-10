ARBÖ-Pannenfahrzeuge mit Defibrillatoren

Künftig werden alle Pannenfahrzeuge des ARBÖ Wien mit Defibrillatoren ausgestattet sein. Alle Pannenfahrer erhalten eine entsprechende Schulung, um im Ernstfall helfen zu können.

Wien (OTS) - Der plötzliche Herztod fordert in Österreich jährlich mehr als 12.000 Menschenleben.

Deswegen steht der 16. Oktober 2021 ganz im Zeichen der Wiederbelebung. Der ARBÖ Wien hat sich diesen wichtigen Tag zum Anlass genommen und präsentiert gemeinsam mit dem Verein PULS seine neue Initiative.

Noch in diesem Jahr werden alle ARBÖ-Pannenfahrzeuge mit Defibrillatoren ausgestattet und die Pannenfahrer auf den Gebrauch der lebensrettenden Geräte ausgebildet. Im Notfall können die Pannenfahrer so schnell helfen, denn gerade bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen zählt jede Minute: Die Überlebenswahrscheinlichkeit nimmt bei derartigen Notfällen pro Minute um etwa zehn Prozent ab. Die rasche Hilfe durch Laien, noch bevor der Rettungsdienst eintrifft, ist somit oft die einzige Möglichkeit, einen Menschen wieder ins Leben zurückzuholen. Schon durch wenige Handgriffe können Zeugen von lebensbedrohlichen Zwischenfällen effizient Hilfe leisten und so die Überlebenswahrscheinlichkeit von derzeit rund 20 Prozent auf mehr als 70 Prozent erhöhen.

„Wir sind zwar keine Rettungsorganisation, unsere Pannenfahrer sind aber rund um die Uhr in ganz Wien im Einsatz. Wir können so unseren Beitrag leisten, und im Notfall Teil der Rettungskette sein. Wir sehen diese Aufgabe als sehr wichtig an und sind für den Fall der Fälle gut gerüstet“, so Günther Schweizer, Landesgeschäftsführer des ARBÖ-Wien, anlässlich der Präsentation.

Mario Krammel, geschäftsführender Präsident von Puls und Chefarzt der Berufsrettung Wien, begrüßt diese Initiative, weil dadurch die Rettungsleitstelle im Bedarfsfall auf weitere Defis zugreifen kann – ähnlich wie bei den Wiener Polizei- und Feuerwehr-Einsatzfahrzeugen, die ebenfalls über einen Defi als auch über entsprechend geschultes Personal verfügen. Auch Harry Kopietz, Präsident des Verein PULS, freut sich über den neuen Kooperationspartner: „Der ARBÖ ist für uns ein wichtiger Kooperationspartner. Wir freuen uns sehr, dass uns der ARBÖ Wien ab sofort im Kampf gegen plötzlich Herztod unterstützt.“

