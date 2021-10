„Sport am Sonntag“ mit der neuen ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober als Live-Gast

Am 17. Oktober um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Rainer Pariasek präsentiert „Sport am Sonntag“ am 17. Oktober 2021 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Roswitha Stadlober – Die erste ÖSV-Präsidentin live im Studio Der Machtwechsel im Skiverband bringt erstmals eine Frau an die Spitze. Im Interview spricht sie über Strukturen, Herausforderungen und Frauen in Spitzenpositionen.

Franz Klammer – Sein größter Triumph als Kino-Hit

Der Olympia-Held von 1976 spricht über den neuen – vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierten – Klammer-Film („Klammer – Chasing the Line“ ab 28. Oktober in den österreichischen Kinos) und blickt 45 Jahre nach seiner Gold-Fahrt noch einmal zurück.

Anna Kiesenhofer – Die Sportlerin des Jahres im großen Interview Bei den Spielen in Tokio hat sie mit Gold im Straßenradrennen österreichische Sportgeschichte geschrieben. Im Interview erzählt sie, was sich seitdem verändert hat.

Franco Foda – Die Zukunft des angezählten Teamchefs

Wer betreut Österreichs Nationalteam in den entscheidenden WM-Play-off-Spielen im März? Eine Richtungsentscheidung fällt wohl bei der ÖFB-Hauptversammlung am Sonntag.

Sölden – Heiß auf den Winter

Die Ski-Asse holen sich am Rettenbachferner den letzten Feinschliff vor dem Saison-Auftakt.

