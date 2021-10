AIDA startet in die Karibik-Saison 2021

2022 / Premiere: Mit AIDAsol ins Paradies und zurück

Rostock (ots) - In der Wintersaison 2021/2022 stehen wieder Kreuzfahrten in die Karibik auf dem Programm. AIDA Cruises schickt gleich vier Schiffe zum Inselhopping ins Paradies.

AIDAsol macht den Auftakt und startet morgen, am 16. Oktober 2021, ab/bis Hamburg zur 40-tägigen Reise "Große Karibik Winterpause". Mit diesem Angebot können Karibik-Liebhaber erstmalig ohne Flug in die Wärme und zurückreisen - und das ab der eigenen Haustür. Es geht von Hamburg über Frankreich (Cherbourg), Spanien (A Coruna) und den Kanaren (Teneriffa) zu den schönsten karibischen Inseln. Rund 12 Tage verweilt AIDAsol in der Karibik und besucht unter anderem Barbados, Castries auf St. Lucia, die A-B-C-Inseln und St. Maarten, bevor es wieder Richtung Europa geht. Auf dem Rückweg stehen Besuche in Portugal (Ponta Delgada und Lissabon) und in Frankreich (Le Havre) auf dem Programm. Besonderes Highlight: An Bord von AIDAsol gibt es erstmalig wieder Aufführungen des AIDA Show Ensembles mit eigenen Sängern und Tänzern. Gäste können sich außerdem auf die beliebten Mitmach-Shows "Wer wird Millionär" und "Voice of the Ocean" freuen.

Zwei weitere 43-tägige AIDAsol-Reisen ab/bis Hamburg in die Karibik mit den Startterminen am 25. November 2021 und 7. Januar 2022 stehen auf dem Programm. Gäste der ersten Reise verbringen den Neujahrswechsel in Lissabon mit einem einmaligen Ausblick auf die portugiesische Hauptstadt.

Am 18. Oktober 2021 folgt AIDAluna, die ihre Gäste ab Kiel in den karibischen Sommer bringt. AIDAdiva startet am 26. Oktober 2021 ab Warnemünde und für AIDAperla heißt es am 6. November 2021 ab den Kanaren "Leinen los!" in Richtung Karibik. Alle drei AIDA Schiffe bereisen zwischen November 2021 und März 2022 die vielfältige Welt der Karibik auf unterschiedlichen, abwechslungsreichen Routen:

Für die Gäste an Bord von AIDAdiva geht es auf der 14-tägigen Reise von La Romana/Dominikanische Republik nach Ocho Rios auf Jamaika sowie nach Samaná und Tortola auf den Jungferninseln. In Mexiko stehen Aufenthalte auf Cozumel und entlang der mexikanischen Riviera in Costa Maya auf dem Programm. Hier können die Gäste in die versunkenen Kulturen der Maya eintauchen. Pulverweiße Traumstrände erwarten die Gäste auf St. Maarten und auf St. Kitts und Nevis, den Schwesterinseln der Kleinen Antillen.

geht es auf der 14-tägigen Reise von La Romana/Dominikanische Republik nach Ocho Rios auf Jamaika sowie nach Samaná und Tortola auf den Jungferninseln. In Mexiko stehen Aufenthalte auf Cozumel und entlang der mexikanischen Riviera in Costa Maya auf dem Programm. Hier können die Gäste in die versunkenen Kulturen der Maya eintauchen. Pulverweiße Traumstrände erwarten die Gäste auf St. Maarten und auf St. Kitts und Nevis, den Schwesterinseln der Kleinen Antillen. Auch an Bord von AIDAluna ab/bis La Romana/Dominikanische Republik erleben die Gäste paradiesische 14-tägige Reisen mit wunderschönen karibischen Destinationen, wie die A-B-C- und Jungferninseln. Des Weiteren stehen Anläufe auf Antigua, eine von Korallenriffen umringte Insel, St. Kitts und Nevis und St. Maarten auf dem Programm.

ab/bis La Romana/Dominikanische Republik erleben die Gäste paradiesische 14-tägige Reisen mit wunderschönen karibischen Destinationen, wie die A-B-C- und Jungferninseln. Des Weiteren stehen Anläufe auf Antigua, eine von Korallenriffen umringte Insel, St. Kitts und Nevis und St. Maarten auf dem Programm. Die Reise mit AIDAperla ab/bis La Romana/Dominikanische Republik bzw. ab/bis Bridgetown/Barbados führt neben den A-B-C-Inseln auch zu den Kleinen Antillen. Tropische Regenwälder, Hafenstädte mit kolonialem Charme und eine atemberaubende Unterwasserwelt zählen zu den Höhepunkten dieser 14-tägigen Karibikkreuzfahrt.

Damit alle Gäste nicht nur an Bord, sondern auch an Land einen entspannten Urlaub genießen können, hat AIDA Cruises mit den zuständigen Behörden gemeinsam abgestimmte Protokolle entwickelt. Auf allen Reisen wird das weitreichende Gesundheitskonzept umgesetzt, das u.a. einen COVID-19-Test vor Reiseantritt für alle Gäste und die an Bord geltenden AHA-Regeln umfasst. Darüber hinaus ist für die Karibik-Reisen von AIDAdiva, AIDAluna, AIDAperla und AIDAsol für alle Gäste ein vollständiger Impfschutz Voraussetzung für die Mitreise.

In allen karibischen Häfen bietet AIDA Cruises ein umfangreiches organisiertes Ausflugsprogramm an - vom "Komm an Land"-Ausflug zum Entdeckerpreis bis zum Deluxe-Paket. Darüber hinaus haben Gäste auf den Karibikreisen im Winter 2021/2022 in zahlreichen Destinationen wieder die Möglichkeit, individuell an Land zu gehen. Eine ausführliche Liste mit Informationen zu den Gegebenheiten in den angesteuerten Häfen ist im Internet auf www.aida.de/urlaubskompass zu finden.

Inspirationen rund um den karibischen Sommer mit AIDA sind auf www.aida.de/karibik/winterpause zu finden. Buchbar sind die Karibikreisen zu attraktiven Preisen im Reisebüro, auf www.aida.de sowie im AIDA Kundencenter unter der Telefonnummer 0381/20270707.

Preisbeispiele für die Redaktion

Karibische Inseln mit AIDAperla

November 2021 bis März 2022

14 Tage ab/bis Barbados oder Dom. Republik inkl. Flug

ab 1.999 EUR* p. P.

Karibik & Mexiko mit AIDAdiva

November 2021 bis März 2022

14 Tage ab/bis Dom. Republik/La Romana inkl. Flug

ab 1.899 EUR* p. P.

Karibik & Kleine Antillen mit AIDAluna

November 2021 bis Februar 2022

14 Tage ab/bis Dom. Republik/La Romana inkl. Flug

ab 1.899 EUR* p. P.

*AIDA VARIO Preis pro Person bei 2er-Belegung (Innenkabine), inkl. An- und Abreisepaket, limitiertes Kontingent

Rückfragen & Kontakt:

AIDA Cruises

Hansjörg Kunze

Vice President Communication & Sustainability

presse @ aida.de

Bildmaterial auf www.aida.de/presse