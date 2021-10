Aviso: 20.10. – Presserundgang - Gaal/Zankl: Leistbar & zukunftsfit: Wohnen im neuen Stadtteil Wolfganggasse

Schon im kommenden Jahr werden die ersten der rund 2.000 Bewohner*innen in den Lebenscampus Wolfganggasse einziehen.

Wien (OTS) - Der neue Stadtteil in Zentrumsnähe wird mit speziellen Wohnformen für Alleinerziehende, einem Gemeindebau NEU, SMART-Wohnungen und Wohngemeinschaften für teilbetreutes Wohnen frische Akzente setzen.

Zum großen Angebot an geförderten und damit leistbaren Wohnungen kommen ein Kindergarten, Lehrlingswohnheim mit Werkstätten, Pflegewohnhaus des ÖJAB sowie ein Supermarkt und weitere Geschäftslokale für die Nahversorgung.

Baustart war im vergangenen Jahr. Das Vorzeigeprojekt der Internationalen Bauausstellung (IBA_Wien 2022) nimmt immer mehr Gestalt an. Grund genug für Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal gemeinsam mit Bezirksvorsteher Wilfried Zankl und IBA_Wien Koordinator Kurt Hofstetter kommenden Mittwoch, den 20. Oktober 2021, zum einem Presserundgang im neuen Wohnquartier Wolfganggasse einzuladen.

Vor Ort stehen zudem Vertreter*innen der Bauträger GESIBA, Heimbau, Neues Leben, WBV-GPA, WIGEBA sowie der ÖJAB für Gespräche zur Verfügung.

Presserundgang - bitte merken Sie vor:

Im Anschluss an die Projektvorstellung gibt es einen geführten Rundgang um und auf der Baustelle. Achten Sie daher bitte auf festes Schuhwerk.

Bei gutem Wetter besteht die Möglichkeit, das Stadtentwicklungsgebiet von einem Baukran aus von oben aufzunehmen.



Anreise: Straßenbahnlinien 18, 62, 6, Station Eichenstraße, Ausgang Eichenstraße, oder Anreise mit dem PKW, Parkmöglichkeiten in Umgebung Wolfganggasse, Flurschützstraße (Kurzparkzone).



Aufgrund der aktuellen Corona Situation (sowie den Vorgaben des Contact Tracings) ersuchen wir um schriftliche Zu-/Absage per E-Mail bis Di, 19.10.2021 an event @ wohnservice-wien.at. Bitte Vor- und Nachnamen sowie Mobilnummer anführen.

Datum: 20.10.2021, 10:00 Uhr

Ort: ehemalige Remise der Badner Bahn

Eichenstraße 2, 1120 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Christiane Daxböck

Mediensprecherin Vizebürgermeisterin Kathrin Gaal

Tel.: 01/4000-81869

E-Mail: christiane.daxböck @ wien.gv.at



Markus Holzer

Kommunikation Wohnservice Wien

Tel.:01/24503-25834

E-Mail: markus.holzer @ wohnservice-wien.at