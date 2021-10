waff fördert Wiener Lehrausbildungsbetriebe

Bereits 153 Betriebe haben Lehrlinge eingestellt und eine Förderung beantragt

Wien (OTS) - In Wien sind mit September 2021 2.958 Jugendliche und junge Erwachsene auf Lehrstellensuche. Ihnen stehen 616 sofort verfügbare Lehrstellen in Wiener Betrieben gegenüber. Damit ist Wien das einzige Bundesland in Österreich in dem die Betriebe weniger Lehrstellen anbieten als es lehrstellensuchende junge WienerInnen gibt. Insgesamt gibt es 17.299 Lehrlinge in Wien, 21,4 Prozent absolvieren eine überbetriebliche Lehrausbildung.

Gerade in Zeiten der Coronapandemie bietet die Stadt Wien bietet über den waff – Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds Betrieben Anreize, zusätzliche Lehrstellen zu schaffen. Bis Juni 2022 können Betriebe, die Lehrlinge einstellen und so für die Fachkräfte von morgen sorgen, Förderungen wie den Wiener Ausbildungsbonus beantragen.

Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke betont: „Wir wollen Betriebe motivieren, zusätzliche Lehrausbildungsplätze in Wien zu schaffen. Viele Wiener Jugendliche und junge Erwachsene sind auf der Suche nach einer Lehrstelle. Sie haben sich eine Chance verdient, um einen Beruf erlernen zu können. Gleichzeitig können die Betriebe vorsorgen und die dringend benötigten Fachkräfte ausbilden. Eine Win-win-Situation für Betriebe und Lehrlinge.“

Alexandra Griess, stellvertretende Geschäftsführerin des waff, zum aktuellen Stand rund um den Wiener Ausbildungsbonus und Co.: „Bei uns sind bislang 153 Förderanträge von Wiener Betrieben eingegangen. Ich bin mir sicher, dass die Förderung des waff noch für viele weitere Betriebe interessant ist und mit den Ausschlag zur Einstellung eines Lehrlings geben kann.“

Marcus Helmert ist Geschäftsführer des Installateurbetriebs Müller & Helmert in der Leopoldstadt. Er hat im Juni Viktor Stankovic als Lehrling zum Installations- und Gebäudetechniker aufgenommen. „Für mich ist der Wiener Ausbildungsbonus eine Bestätigung für unsere Ausbildungsarbeit. Unsere Firma bildet seit Jahren immer wieder Lehrlinge aus. Manche von ihnen sind jetzt noch für uns tätig.“

Viktor Stankovic ist im vierten Lehrjahr und freut sich über seine neue Lehrstelle: „Ich habe bisher eine überbetriebliche Lehrausbildung gemacht. Die bisherige Ausbildung hat die Basis für die Arbeit bei der Firma Müller & Helmert gelegt. Das Betriebsumfeld gefällt mir sehr gut, es ist spannend neue Situationen zu erleben und im Betrieb zu lernen.“





Stadt Wien unterstützt Betriebe, die erstmals einen Lehrling aufnehmen

Die Stadt Wien sorgt dafür, dass Betrieben, die erstmals einen Lehrling aufnehmen, ein Jahr lang keine Kosten für das Lehrlingseinkommen entstehen. Gefördert werden das Lehrlingseinkommen und pauschalierte Lohnnebenkosten für das erste Jahr der Ausbildung. Dabei ist es egal ob der Wiener Lehrling im ersten, zweiten oder dritten Lehrjahr aufgenommen wird.

Die Förderung neuer Lehrverhältnisse wirkt doppelt: Sie bietet Wiener Jugendlichen den Einstieg in eine Lehrausbildung und motiviert Wiener Betriebe, Fachkräfte auszubilden. Mit der Ausbildung von neuen Lehrlingen können sich Unternehmen ihren Personalbedarf im Wirtschaftsaufschwung der kommenden Jahre sichern.





Wiener Ausbildungsbonus

Wiener Betriebe, die von der Corona-Krise betroffen sind und Wiener Lehrlinge im ersten Lehrjahr oder aus einer überbetrieblichen Ausbildung aufnehmen, erhalten 2.000 Euro Ausbildungsbonus. Kleinbetriebe mit maximal fünf MitarbeiterInnen erhalten 3.000 Euro.





Unterstützung für Lehrausbildungsbetriebe der Tourismus- und Freizeitwirtschaft

Der waff fördert auch die durch die Pandemie stark gebeutelten Betriebe der Wiener Tourismus- und Freizeitwirtschaft, die einen Wiener Lehrling im ersten Lehrjahr aufnehmen. Die Betriebe haben dann ein Jahr lang keine Kosten für Lehrlingseinkommen und Lohnnebenkosten zu tragen.

Alle drei Unterstützungen zur Lehrlingsausbildung gelten für Lehrverhältnisse, die zwischen 1.6.2021 und 30.6.2022 begonnen werden.

Auf www.waff.at/unternehmen bzw. unter 01 21748-212 erhalten Interessierte detaillierte Informationen zu den Rahmenbedingungen für die Förderung von Betrieben, die Lehrlinge einstellen.

