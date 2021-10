SPÖ-Termine von 18. Oktober bis 24. Oktober 2021

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 18. Oktober 2021:

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Philoxenia“, kuratiert von Tessa Szyszkowitz, spricht Gesine Schwan zum Thema „Versagt Europa?“. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/hheptnnw (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 19. Oktober 2021:

10.30 Uhr Anlässlich der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments (18. bis 21. Oktober) findet ein gemeinsames Pressegespräch der SPÖ-EU-Abgeordneten Andreas Schieder und Günther Sidl statt (Europäisches Parlament Straßburg, Raum N1.1A).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Africa. Dimensions of a Continent“, kuratiert von Georg Lennkh, spricht Jan Pospisil zum Thema „Konfliktlandschaften des Südsudan - Eine Bilanz von 10 Jahren Unabhängigkeit“. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/hheptnnw (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

MITTWOCH, 20. Oktober 2021:

18.30 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt ein zur Podiumsdiskussion „Klimaschutz: Was ist jetzt zu tun?“ mit Karl Gruber (Geschäftsführer der Wien Energie GmbH), SPÖ-Bereichssprecherin für Umwelt und Klima, Abgeordnete Julia Herr, Sigrid Stagl (Ökonomin, Leiterin des Instituts für Ecological Economics an der Wirtschaftsuniversität in Wien) und Christopf Streissler (Klima- und Umweltexperte der Arbeiterkammer Wien); Moderation: Sebastian Schublach (Karl-Renner-Institut). Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/5yrrxbk (Karl-Renner-Institut, Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien, erreichbar mit U1, Station „Hauptbahnhof“).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial Dagegen“, kuratiert von Robert Misik, findet eine YouTube Premiere aus Kreiskys Wohnzimmer mit Karl Blecha statt. Robert Misik im Gespräch mit Karl Blecha „Erzähl mal, Charly“. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/hheptnnw.

DONNERSTAG, 21. Oktober 2021:

9.00 Uhr Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Wiener Hofburg).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Auf der Suche nach Europa“, kuratiert von Ulrike Guérot, findet anlässlich des 65. Jahrestages des Ungarn-Aufstands im Herbst 1956 eine YouTube Premiere aus Kreiskys Wohnzimmer mit Cathrin Kahlweit und Paul Lendvai zum Thema „Ungarn 1956 – 2021“ statt. “. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/hheptnnw.

FREITAG, 22. Oktober 2021:

12.30 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt ein zur Buchpräsentation „In unseren Worten – Lebensgeschichten von Wienerinnen aus der ganzen Welt“ mit Sarah Sulollari und Magdalen Gartner Jugendarbeiterinnen im Kinder-, Jugend- und (Familienzentrum „Friends“ und zwei der vier Herausgeberinnen des Buches). Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/329srvym (Karl-Renner-Institut, Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien, Quartier Belvedere, Hauptbahnhof).

