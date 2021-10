And the JULIUS-Award goes to… Funk Fuchs

Sattledt (Bezirk Wels-Land) (OTS) - Groß war die Freude über den JULIUS-Award bei Funk Fuchs. „Wir sehen diesen Preis als Bestätigung für unsere Leistungen und gleichzeitig als Ansporn, unseren Kunden auch weiterhin die besten Funklösungen anzubieten“, sagt Firmengründer Franz Fuchs stolz bei der Verleihung des JULIUS-Awards am Unternehmensstandort in Sattledt.

Mit dem JULIUS-Award ehrt der Wirtschaftsbund OÖ Qualitätsbetriebe in Oberösterreich für ihren hervorragenden Einsatz und drückt seine Anerkennung für das Unternehmen, seine Mitarbeiter und deren Leistungen für eine starke Wirtschaft aus.

„Seit mehr als 45 Jahren können Feuerwehren und Rettungsorganisationen sowie Unternehmen in Österreich und darüber hinaus auf uns zählen, wenn es um sicherere und oft lebensrettende Funkverbindungen geht“, erzählt Firmengründer Franz Fuchs. War Funk Fuchs zu Beginn DER Spezialist in Oberösterreich für den Einbau von Funk- und Mobiltelefonlösungen, so hat sich das Unternehmen weitere Standbeine geschaffen in den Bereichen Datenfunk, Sprechfunk und Funksteuerungen. Damit hat sich Funk Fuchs am heimischen Sektor zum Big Player bei maßgeschneiderten und innovativen Funklösungen entwickelt und einen wichtigen Schritt für eine erfolgreiche Zukunft gesetzt.

Mit seinen hohen Ansprüchen an die Technik, gepaart mit fachlicher Kompetenz und jahrzehntelanger Erfahrung begeistert der Komplettanbieter für Datenfunk, Sprechfunk und Funksteuerungen aus Sattledt nicht nur seine Kunden täglich aufs Neue. Auch die Jury war von den Verdiensten des Full-Service-Anbieters um den Wirtschaftsstandort Oberösterreich angetan. Große Wertschätzung erhielten die langjährige Sicherung von Arbeitsplätzen in der Region und die erstklassige Ausbildung gefragter Fachkräfte. Neben einer qualitativ hochwertigen Produktauswahl konnte Funk Fuchs auch mit seinen spezialisierten Dienstleistungen punkten.

