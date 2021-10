Schlammschlacht und Schlamassel: ORF-Komödien-Doppel am ORF-1-Serienmontag

„Walking on Sunshine“ und „Familiensache“ mit zwei neuen Folgen am 18. Oktober in ORF 1

Wien (OTS) - Während Otto Czerny-Hohenburg alias Robert Palfrader „Soko Linz“-Chefinspektorin Katharina Stemberger in der Rolle einer Richterin an ihre Grenzen bringt, finden sich Katrin Lux, Robert Stadlober und Nestroy-Nominee Andreas Vitásek zwischen perfiden Erziehungsmethoden und fliegenden Camemberts wieder. Serienweise Neues erwartet das Publikum von ORF 1 wieder am Montag, dem 18. Oktober 2021, mit zwei neuen Folgen der ORF-Komödienserien „Walking on Sunshine“ (20.15 Uhr) und „Familiensache“ (21.05 Uhr).

“Walking on Sunshine”: Folge 25 (Serienmontag, 18. Oktober, 20.15 Uhr, ORF 1); mit u. a. Proschat Madani, Robert Palfrader, Aaron Karl, Selina Graf und Harald Windisch sowie Katharina Stemberger, Inge Maux und Markus Freistätter in Episodenrollen; Regie: Chris Raiber

In einem ORF-Magazin wurden, gegen Tilias (Proschat Madani) Willen, Gerüchte über die Bundeskanzlerin Margot Wu (Daniela Kong) verbreitet. Tilia versucht fieberhaft, die Situation zu retten, und versinkt immer tiefer im Schlamassel. Auch für Otto (Robert Palfrader) geht es um Gerechtigkeit, wenn er als Schöffe geladen wird. Die Verhandlungssache um eine alte Dame scheint schnell gelöst, aber Otto will nicht nur in der zweiten Reihe stehen und bringt die Richterin an ihre Grenzen. Während Lukas (Aaron Karl) überlegt, in die Wetterredaktion zurückzukommen, möchte Jana (Tanja Raunig) endlich wissen, woran sie bei ihm ist. Dagegen scheinen Connys (Selina Graf) Probleme mit einer selbstfahrenden Kamera zu verblassen, wäre sie nicht unglücklich in ihren Assistenten Moritz (Ferdinand Seebacher) verliebt. Aber der hat andere Interessen. Nur Karl (Harald Windisch) scheint als frischgebackener Geschäftsführer einer Firma für ominöses Saatgut zufrieden, aber eben auch nur, weil er nicht weiß, was da noch auf ihn zukommt.

„Walking on Sunshine“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von Dor Film.

„Familiensache“: Folge 5 (Serienmontag, 18. Oktober, 21.05 Uhr, ORF 1); mit u. a. Katrin Lux, Robert Stadlober, Andreas Vitásek und Margarethe Tiesel; Regie: Esther Rauch

Piercings, Likes, Sprechmesser und fliegende Camemberts: Gemeinsame Abendessen sollten eigentlich die Familie zusammenschweißen, aber die Pichlers wissen, wie eine gut gemeinte Idee zum Alptraum wird. Dr. Nemeth (Andreas Vitásek) rät zu Hobbies und Familien-Aktivitäten. Doch vor allem Céline (Lucy Gartner) hat keine Lust auf das heile Family-Getue und superlustige Verwandtenbesuche. Aber da hat sie ihre Eltern ganz schön unterschätzt. Denn Andi (Robert Stadlober) und Dani (Katrin Lux) entwickeln perfide Erziehungsmethoden, wenn sie an einem Strang ziehen und unerwartet Hilfe von Hanna (Alice Prosser) bekommen. Nur bei Luki (Leopold Pallua) geraten sogar die motiviertesten Eltern an ihre Grenzen!

„Familiensache“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von Interspot Film (basierend auf dem Format „La Famiglia“ von Studio Israel, vertrieben durch Armoza Formats).

Die Sendungen werden auf der ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream bereitgestellt und nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand angeboten. Alle Folgen von „Walking on Sunshine“ (Staffeln eins bis drei) und „Familiensache“ sind außerdem schon jetzt auf Flimmit (www.flimmit.at) zu sehen.

