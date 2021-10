FPÖ – Lausch: ÖVP gibt Schleppern Freibrief für Migranten Import

Wien (OTS) - „Unter dem Deckmantel ein besonderes Obsorgepaket von ÖVP und Grünen für illegale jugendliche Migranten in unserem Land zu schaffen, wird Schleppern Tür und Tor geöffnet. Deshalb werden wir Freiheitliche diesem Antrag mit Sicherheit nicht zustimmen“, so der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Christian Lausch in seinem Debattenbeitrag.

„Die wenigsten ‚unbegleiteten Jugendlichen‘, die illegal über die Grenze nach Österreich einwandern, sind tatsächlich jugendlich. Wenn man mit Polizisten und Soldaten an unseren Grenzen spricht, ist es sehr leicht zu erfahren, wie die Realität wirklich aussieht.“ So sei jede dritte bis vierte Person angeblich jugendlich, augenscheinlich aber schon mit Bart und grauen Haaren „ausgestattet“ - diese hätten zu einem großen Anteil auch noch falsche Papiere. Das habe zur Folge, dass aufwändige und teure Altersbestimmungsverfahren notwendig seien. Die sogenannte Sicherheitspartei ÖVP zeige mit diesem Antrag, dass sie dieses Attribut schon lange nicht mehr verdient habe, sondern eher für den Import von illegalen Migranten nach Österreich stehe, betonte Lausch, der als Justizwachebeamter einen besonderen Einblick in die Asylsituation hat.

