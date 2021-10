WK Wien startet mit ecoGIS digitale Landkarte für die Wirtschaft

Kostenlose Opendata-Plattform für die Wiener Wirtschaft bietet u.a. Infos zu Geschäftslokalen, Baustellen, Ladezonen, B2B-Kooperationsangeboten, Flächenwidmung

Wien (OTS) - „Die Summe an verfügbaren Informationen macht ecoGIS zum wertvollen Entscheidungstool für Unternehmer“, sagt Alexander Biach, Direktorstellvertreter in der Wirtschaftskammer Wien, anlässlich des Rollouts des neuen digitalen Servicetools für die Wiener Wirtschaft. Bei ecoGIS handelt es sich um ein digitales geografisches Informationssystem, das für die Bedürfnisse der Wiener Unternehmerinnen und Unternehmer maßgeschneidert wurde. Es enthält zahlreiche und aktuelle Daten aus unterschiedlichen Quellen – u.a. aus der Wiener Stadtverwaltung (Verkehr, Stadtplanung), Statistik, Demografie und Wirtschaft (Firmen A-Z). ecoGIS steht exklusiv den Mitgliedsbetrieben der Wirtschaftskammer Wien zur Verfügung.

Lebendes und wachsendes System

Insgesamt bietet ecoGIS den Nutzern bis zu 80 verschiedene Themen, die geografisch auf der Wien-Landkarte verortet sind. Beispielsweise sind dies Funktionen wie die Flächenwidmung, genaue Lage, Länge (in Metern genau) und Zeiten der Wiener Ladezonen, Infos zum Parken und die Lage von E-Ladestationen, statistische Daten wie Hauptwohnsitze oder die B2B-Kooperationsbörse (Unternehmer suchen Unternehmer). Der nächste größere Schritt ist bereits nahe und wird die Integration der leerstehenden Geschäftslokale in Wien sein. So wird die Standortsuche für Unternehmer künftig noch vernetzter und übersichtlicher. Mit der Plattform ecoGIS steht ein Servicetool für die Wirtschaft am Start, das in den kommenden Monaten und Jahren durch weitere Funktionen und Quelleninfos laufend wachsen wird.

„Wir können Unternehmern mit ecoGIS nicht Betriebsentscheidungen abnehmen. Aber wir geben ihnen die relevanten Daten und Informationen, damit sie rasch und effizient die richtigen Entscheidungen treffen können“, sagt Biach. Mittelfristig soll ecoGIS auf ganz Österreich ausgerollt werden.



