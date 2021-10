„Promoting the best“-Award: Mag. Stefanie Liebenwein zur „Juristin des Jahres 2021“ gewählt

Partnerin von Liebenwein Rechtsanwälte belegt Spitzenplatz in der Kategorie „Women in Law Award“. Mit Expertise, Erfahrung und großem Engagement in der Nachwuchsförderung

Wien (OTS) - „Women in Law“ und die Vereinigung Österreichischer Unternehmensjuristen (VUJ) vergaben am 12.10.2021 bereits zum vierten Mal die „Promoting the best“-Awards. In der Kategorie „Women in Law Award“ wurde Mag. Stefanie Liebenwein (Geschäftsführerin und Partnerin von Liebenwein Rechtsanwälte GmbH) zur „Juristin des Jahres 2021“ gewählt.

Stefanie Liebenwein ist auf die Verfahrensführung vor Zivil-, Straf- und Verwaltungsgerichten sowie Behörden mit besonderem Fokus auf Wirtschaftssachen spezialisiert und in den besonderen Rechtsgebieten Gesundheitsrecht, Gewerblicher Rechtsschutz, Medienrecht und Persönlichkeitsschutz tätig. Neben ihrer fachlichen Expertise und der intensiven Vertretung ihrer MandantInnen engagiert sich Liebenwein für junge JuristInnen. Begleitend zu ihrem Ausbildungsauftrag gegenüber eigenen KonzipientInnen setzt sie sich für die Fort- und Weiterbildung des gesamten Kanzlei-Teams ein. „Der Anwaltsberuf lebt und entwickelt sich jeden Tag weiter. Deshalb ist es mir wichtig, den Nachwuchs bestmöglich zu fördern und auch jungen Talenten Ansporn für Höchstleistungen zu geben“, so Stefanie Liebenwein.

Ihr außergewöhnliches Engagement für junge JuristInnen zeigt sich unter anderem durch Ihre Betreuung von Moot Court Teams und durch ihr Tätigwerden als Mentorin für das Mentoring Programm 2021/2022 von Women in Law.

