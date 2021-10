PRIMAVERA ist GREEN BRAND Austria 2021

2022 (FOTO)

Oy-Mittelberg/Wien (ots) - Der Aromatherapie-, Bio- und Naturkosmetik-Pionier PRIMAVERA ist zum dritten Mal als GREEN BRAND Österreich ausgezeichnet worden. Mit der Verleihung des Siegels werden Unternehmen und Produkte geehrt, die einen wichtigen Beitrag zum Umwelt-, Natur- und Klimaschutz leisten. Für die PRIMAVERA-Gründer und -Eigentümer Ute Leube und Kurt L. Nübling ist die wiederholte Auszeichnung eine Bestätigung für das nachhaltige Engagement des Unternehmens. Dies zieht sich durch die gesamte Wertschöpfungskette vom Anbau der Rohstoffe – vielfach in langjähriger Partnerschaft mit Bio-Landwirt*innen in verschiedenen Ländern der Erde –, über Ernte, Verarbeitung bis hin zur Verpackung der hochwertigen und naturreinen Produkte.

„Wir beobachten in Österreich seit Langem ein besonders großes Interesse an hochwertigen Aromatherapie-Produkten“, so PRIMAVERA-Mitgründer und -inhaber Kurt L. Nübling auf der festlichen Preisverleihungsgala in Wien. „Um diesem Bedürfnis gerecht zu werden, haben wir unser Engagement mit verlässlichen Partnern verstärkt. Mit dem GREEN BRANDS-Siegel Austria werden wir als konsequent nachhaltig handelndes und wirtschaftendes Unternehmen nahbar und geben den Kund*innen die nachprüfbare Sicherheit, dass wir stetig daran arbeiten, uns unter nachhaltigen Prämissen, auf Basis unserer PRIMAVERA Philosophie, zu verbessern.“

PRIMAVERA lässt seine unternehmerischen Aktivitäten seit dem Jahr 2013 von der unabhängigen Experten-Jury der Marketing Organisation GREEN BRANDS auf Umweltverträglichkeit prüfen. Die Auszeichnung mit dem eigens für Österreich geschaffenen Siegel GREEN BRANDS Austria wurde nun das dritte Mal verlängert. Für Deutschland erhielt der Bio-Pionier im Bereich Aromatherapie das Siegel bereits zum fünften Mal in Folge (Verleihung ist für 2022 in Nürnberg geplant). Die teilnehmenden Unternehmen unterziehen sich regelmäßig einer erneuten Prüfung, deswegen wird das Siegel stets nur für zwei Jahre vergeben.

Das Gütesiegel GREEN BRANDS ist eine EU-Gewährleistungsmarke für ökologische Nachhaltigkeit. Es wird nach umfangreichen Prüfungs-, Validierungs- und Kontrollverfahren vergeben, die unabhängige und anerkannte Institute nach strengen Vorgaben durchführen. Die GREEN BRANDS Organisation ist streng neutral und unabhängig. Ein hohes ökologisches Bewusstsein und umweltfreundliche Produktionsabläufe wurden in den vergangenen Validierungsprozessen besonders hervorgehoben.

