Graphic Packaging Holding Company gibt Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen für die bevorstehende Übernahme von AR Packaging bekannt

Atlanta (ots/PRNewswire) - Die Graphic Packaging Holding Company (NYSE: GPK), ("Graphic Packaging"), ein führender Anbieter von nachhaltigen faserbasierten Verpackungslösungen für eine Vielzahl von Produkten für Lebensmittel, Getränke, Foodservice und andere Konsumgüterunternehmen, hat heute bekannt gegeben, dass alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen zum Abschluss der geplanten Übernahme der AR Packaging Group AB nun eingegangen sind. Der Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich Anfang November 2021 erfolgen, vorbehaltlich der Erfüllung der in der Übernahmevereinbarung festgelegten Abschlussbedingungen.

Graphic Packaging hatte am 14. Mai 2021 die Absicht bekannt gegeben, die AR Packaging Group AB zu übernehmen und damit zum weltweit führenden Anbieter von nachhaltigen Verpackungslösungen auf Faserbasis zu werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können sich unter anderem auf den Abschluss unserer Übernahme von AR Packaging, unsere Geschäftspläne, Strategien, Initiativen und Ziele sowie deren erwartete Ausführung und Auswirkungen sowie unsere Annahmen und Erwartungen in Bezug auf die vorstehenden Aussagen beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den derzeit verfügbaren Informationen und unseren aktuellen Annahmen, Erwartungen und Prognosen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und unterliegen zukünftigen Ereignissen, Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von unseren Erwartungen und Prognosen abweichen. Dazu zählen unter anderem die in Position 1A unter "Risk Factors" und an anderer Stelle in unserem Geschäftsbericht auf Formular 10-K für unser am 31. Dezember 2020 endendes Geschäftsjahr genannten Risiken und Ungewissheiten, sowie die in unseren nachfolgenden Quartalsberichten auf Formular 10-Q beschriebenen Risiken und Ungewissheiten.

Informationen zur Graphic Packaging Holding Company

Graphic Packaging Holding Company (NYSE: GPK) mit Hauptsitz in Atlanta, Georgia, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Verbraucherverpackungen anzubieten, die wirklich etwas verändern. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von nachhaltigen Verpackungslösungen auf Faserbasis für eine Vielzahl von Produkten für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, den Foodservice und andere Konsumgüterhersteller. Das Unternehmen ist weltweit tätig, gehört zu den größten Herstellern von Faltschachteln und papierbasierten Foodservice-Produkten in den USA und hält eine führende Marktposition bei gestrichenem Recyclingkarton, gestrichenem ungebleichtem Kraftkarton und festem gebleichtem Sulfatkarton. Zu den Kunden des Unternehmens gehören viele der bekanntesten Unternehmen und Marken der Welt. Weitere Informationen über Graphic Packaging, sein Geschäft und seine Produkte finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.graphicpkg.com.

