Oberösterreich: Schon 142 Apotheken bieten PCR-Tests an

Veitschegger: „Herbstzeit ist große Herausforderung bei der Corona-Bekämpfung“

Linz (OTS) - Die Zahl der oberösterreichischen Apotheken, die kostenlose PCR-Tests anbieten, beträgt bereits 142 und bewegt sich in Richtung 150. „Je mehr Apotheken derartige Tests durchführen und je mehr Menschen diese Apothekendienstleistung in Anspruch nehmen, desto schneller bekommen wir die Pandemie in den Griff“, erklärt Mag. pharm. Thomas Veitschegger, Präsident der Apothekerkammer Oberösterreich.

„Apotheken erfüllen alle wichtigen Voraussetzungen dafür. Sie sind systemrelevant, wohnortnah, flächendeckend und niederschwellig. Keine andere Gesundheitseinrichtung kann derartige Dienstleistungen so verlässlich, umfassend und qualitativ hochwertig anbieten wie sie. Dazu kommt das engmaschigen Apothekennetz in ganz Oberösterreich“, so die Vizepräsidentin der OÖ Apothekerkammer Mag.pharm. Monika Aichberger.

Die kostenlosen PCR-Tests werden seit dem heurigen Sommer in den oberösterreichischen Apotheken angeboten. „Diese Apotheken-Dienstleistung erfreut sich bei der Bevölkerung großer Beliebtheit“, zeigt sich Veitschegger zufrieden. Es bestehe kein Zweifel, dass die Apotheken eine „ganz zentrale Rolle bei der Pandemiebekämpfung“ spielten.

Um Terminvereinbarung für einen PCR-Test in der Apotheke wird ersucht. Testergebnisse liegen innerhalb von 24 Stunden vor. Die Testzertifikate werden den Kundinnen und Kunden direkt elektronisch übermittelt bzw. auf Wunsch in der Apotheke ausgedruckt.

Hinter der Umsetzung dieses Angebots an die oberösterreichische Bevölkerung steht eine Kooperation zwischen Apothekerkammer OÖ und Land OÖ. Die Liste der teilnehmenden Apotheken ist über die Website der Apothekerkammer www.apothekerkammer.at abrufbar, sie wird laufend aktualisiert.

