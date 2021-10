Um 3 Mio. Euro modernisiert: Gigasport Innsbruck eröffnet neu

• Standort in Innsbruck für knapp 3 Mio. Euro komplett erneuert

• 4.000 m2 geballte Sportkompetenz ab Donnerstag für alle offen

• Beratungsschwerpunkt und Fitting-Service für Lauf- und Skischuhe

• Eröffnungsangebot: -15 % auf das gesamte Sortiment

Kastner & Öhler (K&Ö) setzt seine Expansion mit Gigasport fort. In Innsbruck hat K&Ö seine Gigasport-Filiale, die dort bereits seit mehr als 25 Jahren zuhause ist, in 4 Monaten um knapp 3 Millionen Euro komplett neugestaltet. Mittwochabend findet die festliche Eröffnung im Rahmen eines Late Night Shoppings statt, ab Donnerstag steht sie mit Top-Angeboten – minus 15 % auf das gesamte Sortiment – allen Tiroler*innen offen. Mit 450 Marken auf 4.000 m² Verkaufsfläche zählt der neue Gigasport in Innsbruck zu den größten Sporthäusern Tirols.

Martin Wäg, Vorstandsvorsitzender der Kastner & Öhler AG: „Gigasport ist einer der zwei großen österreichischen Sporthändler. Während fast alle Mitbewerber auf Diskont-Angebote und Eigenmarken setzen, konzentriert sich Gigasport auf die Qualitätsschiene. Mit dem Standort in Innsbruck setzen wir gezielt auf geballte Sportkompetenz, Einkaufserlebnis, breite Produktauswahl und ganz besonders auf das Know-how unserer Verkaufsberaterinnen und -berater und erreichen damit vor allem anspruchsvolle Sportlerinnen und Sportler“, so Wäg.

Erste Adresse für anspruchsvolle Sportler*innen

Jens Kramny, Gesamtleiter Gigasport: „Im neuen Sporthaus in Innsbruck hat Gigasport das Angebot auf eine neue Stufe gehoben. Anspruchsvolle Sportlerinnen und Sportler finden in den neu gestalteten fünf Sportwelten Run, Bike, Outdoor, Ski und Swim&Beach alles, was sie benötigen. Die umfassende Modernisierung wird

durch viele architektonische Details wie zum Beispiel die ‚Giga-Momente-Wand‘ sichtbar, die Kundinnen und Kunden bei ihren liebsten Sportmomenten zeigt“, erzählt Kramny.

Fitting Service und Beratung

„Kompetente Beratung durch unsere 35 Verkaufsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter wird in der modernisierten Filiale großgeschrieben. Einen Schwerpunkt bildet dabei das ‚Fitting Service‘, die individuelle Anpassung von Schuhen und Sportgerät auf die Sportlerin oder den Sportler“, ergänzt Gregor Breitfelder, Filialleiter Gigasport Innsbruck. Per Laservermessung werden Bike und Besitzer*in aufeinander abgestimmt. Ski-Schuhe werden auf die individuelle Passform und Sportlertypen angepasst. Und per „Foot-Scan“ bzw. Laufbandanalyse lassen sich im neuen Gigasport die idealen Lauf- und Wanderschuhe ermitteln.

Runderneuerung des Greif-Centers

Die Gigasport-Filiale befindet sich im Innsbrucker Greif-Center. „Nach der Eröffnung von ‚Wetscher MAX‘ – unserer jungen Einrichtungslinie – ist ein weiterer Teil der Erneuerung des Greif-Centers fertiggestellt: Mit dem neuen Gigasport ist dieser Standort jetzt noch attraktiver“ freut sich Martin Wetscher als Eigentümervertreter des Greif-Centers.

Qualitätsführerschaft im Westen mit K&Ö und Gigasport

Erst letztes Jahr eröffnete K&Ö in Innsbruck das größte Modehaus Westösterreichs und setzte damit inmitten der Corona-Krise ein starkes Zeichen für den stationären Handel. „Wie auch bei K&Ö im Kaufhaus Tyrol setzen wir beim rundumerneuerten Gigasport auf ein außergewöhnliches Einkauferlebnis: Ein Ort, der zum Verweilen einlädt. Zugleich unterstreicht das Investment in den Standort unser Bestreben, uns mit Kastner & Öhler und Gigasport auch in Westösterreich nachhaltig zu etablieren und die Qualitätsführerschaft auszubauen.“

Über Kastner & Öhler und Gigasport

Kastner & Öhler ist das größte Mode- und Sportunternehmen in österreichischem Besitz. Mit Innovation und Qualität hat sich das 1873 gegründete Familienunternehmen internationales Format in der Modewelt erarbeitet und sich mit Gigasport als führender Sportanbieter etabliert. Gigasport zählt zu den Top Five im österreichischen Sporthandel, gemeinsam mit dem Kooperationspartner Sport 2000 erreicht Gigasport aktuell einen Marktanteil von 30 Prozent. Besonders stark ist Gigasport in Südösterreich präsent.

K&Ö und Gigasport setzen auf Online und Multi-Channel: Der K&Ö Online-Shop wird stetig ausgebaut und bietet aktuell mehr als 50.000 Artikel für Damen-, Herren- und Kindermode, Beauty sowie Home-Artikel und Spielwaren. Der Onlineshop von Gigasport umfasst eine Auswahl von 15.000 Artikeln. Besondere Bedeutung haben dabei Multi-Channel Funktionalitäten wie „Click & Collect“ und „Click & Reserve“. Kundinnen und Kunden können in Ruhe zuhause online shoppen und die Ware bequem nach Hause liefern lassen oder reservieren und die Artikel in den Filialen abholen oder auch probieren.

Die 34 Standorte in Österreich (15 Kastner & Öhler-Standorte, 16 Gigasport -Standorte, einem Infected Store und 2 Outlets) machen das Einkaufen zu einem Erlebnis der besonderen Art. Rund 1.905 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen mit ihrer kompetenten Beratung dafür, dass die Kundinnen und Kunden bestens betreut werden. Im Jahr 2019/2020 erwirtschaftete Kastner & Öhler einen Umsatz von € 291 Millionen. Die internationale „Association for Retail Environment“ hat Kastner & Öhler im Jahr 2011 als „Department Store of the Year“ ausgezeichnet. Am 17. September 2020 eröffnet Kastner & Öhler einen neuen Standort im Kaufhaus Tyrol in Innsbruck.

