IMWF-Studie: GRIFFNER mit höchster Reputation bei Fertighausanbietern als Nummer 1 der Branche

GRIFFNER erzielt in der IMWF-Studie das höchste Ansehen aller Fertighausanbieter und liegt bei Themen wie Nachhaltigkeit und Innovation an der Spitze.

Griffen (OTS) - Großer Erfolg für GRIFFNER: Unter allen Fertighausanbietern in Österreich genießt der Kärntner Holzhausspezialist das höchste Ansehen sowie den besten Ruf und liegt auch bei entscheidenden Zukunftsthemen wie Nachhaltigkeit und Innovation an der Spitze. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Instituts für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF), die die Reputation der heimischen Bauwirtschaft unter die Lupe nahm.

Zwischen 1. August 2020 und 31. Juli 2021 wurden laut Studienautoren rund 65.000 konkrete Aussagen zu den Unternehmen identifiziert und analysiert. GRIFFNER ist laut dieser Studie die Nummer 1 unter den Fertighausanbietern in Österreich.

„Dass wir in der Wahrnehmung der Menschen in Österreich in unserer Branche an der Spitze liegen, ist eine ganz besondere Auszeichnung und eine klare Bestätigung, dass wir mit Themen wie Niedrigstenergiehaus, Baubiologie und der individuellen Planung durch unsere Architekten genau am Puls der Zeit liegen,“ sagt GRIFFNER Eigentümer Georg C. Niedersüß. So liegt GRIFFNER bei der Reputation auch in den Bereichen ökologische Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung an der Spitze sowie auch bei Innovation, Forschung, Entwicklung sowie Produktneuheiten.

Der aktuelle Erfolg der IMWF-Reputationsstudie reiht sich damit ein in eine lange Liste an Auszeichnungen, mit denen GRIFFNER in den vergangenen Monaten immer wieder aufhorchen ließ: So wurde man erst Anfang Oktober mit dem „Hausbau Design Award“ in der Kategorie „Moderne Architektur und Bauhausstil“ ausgezeichnet, im Mai zählte GRIFFNER beim Deutschen Traumhauspreis gleich in zwei Kategorien zu den Preisträgern und Ende des vergangenen Jahres freute man sich über einen internationalen Design Award für exklusives Design, individuelle Raumgestaltung und unvergleichliches Wohnklima.

www.griffner.com



Die gesamte IMWF-Studie





