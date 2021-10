Dritte „ORF extra Tieraktion“: Die Gewinnerinnen und Gewinner

Wien (OTS) - Bereits zum dritten Mal haben die Userinnen und User im Rahmen der „ORF extra Tieraktion“ die liebsten und schönsten Tier-Fotos bzw. -Videos gekürt. Nun können diese auf https://extra.ORF.at/ bewundert werden.

Bis Ende Mai konnten Tierfreundinnen und Tierfreunde wieder Fotos oder Videos in den Kategorien „Hunde“, „Katzen“ und „Sonstige Tiere“ an extra.ORF.at schicken. Nach der Vorauswahl durch prominente Tierexpertinnen und -experten wählte dann das Publikum jeweils die drei Sieger-Fotos und -Videos in den einzelnen Kategorien.

Thomas Prantner, stv. ORF-Direktor für Technik, Online und neue Medien: „Ich freue mich darüber, dass auch 2021 wieder so viele wunderbare Fotos und Videos zur ‚ORF extra Tieraktion‘ eingesandt wurden, wir wieder eine prominente Jury für die Vorauswahl gewinnen konnten und das Publikum dann so zahlreich mitgestimmt hat. Ich gratuliere den Gewinnerinnen und Gewinnern der ‚ORF extra Tieraktion‘ ganz herzlich.“

Die Preisträgerinnen und Preisträger der „ORF extra Tieraktion“ 2021

Vom Publikum wurden pro Kategorie jeweils folgende drei Preisträgerinnen und Preisträger gewählt:

-- Kategorie „Hunde“-Foto: Katja Lautner mit ihrem vierjährigen Rauhaardackel „Capo“ (1. Platz), Cornelia Deigner mit ihren zwei Welsh-Corgi-Brüdern Bud und Terence (2. Platz), Silke Holzer mit ihren Hunden Willi und Frida (3. Platz)

-- Kategorie „Hunde“-Video: Marion Koppi mit ihrer Hündin Emma und Katze Marie (1. Platz), Labrador Goethe von Bettina Falkner (2. Platz), Patricia Zaruba mit Golden Retriever Sky (3. Platz).

-- Kategorie „Katzen“-Foto: Eva Aksan mit Kater Tippst mit einem Schmetterling (1. Platz), Kater Moritz von Katharina-Maria Weratschnig ist müde vom vielen Homeoffice (2. Platz), Tamara Holy mit Kater Gizmo auf seinem Lieblingsplatz im Garten (3. Platz).

-- Kategorie „Katzen“-Video: Bettina Kofler mit Katze Mimi (1. Platz), Stallkatze von Britta Schreiber (2. Platz), Katze von Margit Weber (3. Platz)

-- Kategorie „Sonstige Tiere“-Foto: Claudia Kniezanrek mit einem Ziesel am Gerasdorfer Badeteich (1. Platz), Eichhörnchen beim Einkaufen von Werner Ortner (2. Platz), ein süßes Eichkätzchen schenkte Vera Lindner einen kurzen Augenblick Aufmerksamkeit (3. Platz).

-- Kategorie „Sonstige Tiere“-Video: Familie Peter mit den Kärntner-Brillenschaf-Lämmern (1. Platz), Elisabeth Wimmer mit ihrem dreijährigen Wallach Lucky Limerick (2. Platz), Minipony Leonardo von Annette Flatschart (3. Platz).

Die Jury-Mitglieder

Die prominenten Tierexpertinnen und -experten und Tierliebhaberinnen und -liebhaber, die heuer als Jury die Vorauswahl der Fotos und Videos für das Publikums-Voting getroffen haben, waren:

-- Maggie Entenfellner, Journalistin für Tierschutz und Moderatorin -- Dr. Stephan Hering-Hagenbeck, Direktor Tiergarten Schönbrunn

-- Dr. Michael Mitic, Direktor Haus des Meeres

-- Norbert Oberhauser, ORF-Moderator

-- Lukas Pratschker, Hundetrainer

-- Verena Scheitz, ORF-Moderatorin

-- Katja Zinggl-Pokorny, Redaktionsleiterin ORF nachlese

Alle Details zur „ORF extra Tieraktion“ 2021 mit den liebsten Tiervideos und -fotos Österreichs sind ab sofort auf extra.ORF.at abrufbar.

