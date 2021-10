Bechtle IT-Systemhaus Österreich mit neuer Vertriebsleitung Public Sector

Wien (OTS) - Thomas Fahler (38) hat die landesweite Vertriebsleitung für den Geschäftsbereich Public Sector im Bechtle IT-Systemhaus Österreich übernommen. In seiner neuen Funktion unterstützt er die kontinuierliche Weiterentwicklung des wachstumsstarken Geschäfts mit öffentlichen Auftraggebern. Mit einem eigenen Kompetenzzentrum begleitet das IT-Systemhaus die digitale Transformation der öffentlichen Hand und ist auf die besonderen Anforderungen hinsichtlich gesetzlicher Rahmenbedingungen sowie Ausschreibungs- und Beschaffungsmodalitäten spezialisiert. Dabei kombiniert Bechtle umfassendes Know-how und hohe Kontinuität in der Betreuung.

„ Wir haben uns im Geschäft mit der öffentlichen Hand eine hervorragende Marktposition erarbeitet, die wir mit der neuen Vertriebsleitung für den Geschäftsbereich Public Sector weiter ausbauen wollen “, erklärt Robert Öfferl, Geschäftsführer, Bechtle IT-Systemhaus Österreich.

Öfferl, bislang auch Gesamtvertriebsleiter, wird sich künftig verstärkt seinen Aufgaben als zweiter Geschäftsführer widmen: „ In Österreich agieren wir seit Jahren erfolgreich im hochspezifischen Markt der öffentlichen Auftraggeber und betreuen wichtige nationale, regionale und lokale Institutionen sowie Verbände und soziale Organisationen. Thomas Fahler verfügt über langjährige Erfahrung und umfassendes Fachwissen und ist als Leiter des Kompetenzzentrums für den Public Sector ein bekannter und geschätzter Ansprechpartner. “

Die Neustrukturierung im Vertrieb bündelt die Leistungen einerseits für den öffentlichen Sektor und andererseits für das Firmenkundengeschäft, dessen Leitung bei Robert Öfferl verbleibt.

„ Als führender IT-Partner der Österreichischen Bundesbeschaffung (BBG) sind wir mit den Anforderungen der Digitalisierung im Public Sector bestens vertraut. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren Kunden die Potenziale modernster IT im Sinne zukunftsfähiger Lösungen realisieren zu können “, so Thomas Fahler. Der neue Vertriebsleiter Public Sector verfügt über umfangreiche Erfahrung bei der Planung und Abwicklung von Projekten im öffentlichen Bereich. Der gebürtige Steirer kam mit der Akquisition eines großen Grazer Systemhauses 2017 zu Bechtle. Anfang 2021 hat der 38-Jährige ein berufsbegleitendes Studium mit dem Master of Science in Unternehmensmanagement erfolgreich abgeschlossen. Fahler lebt in einer Partnerschaft und engagiert sich ehrenamtlich in verschiedenen Vereinen.

