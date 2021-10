Für alle, die mehr wollen: Sungrow hat die neuesten Residential PV- und Speicherlösungen auf der Intersolar Europe 2021 präsentiert

München (ots/PRNewswire) - Sungrow, der weltweit führende Anbieter von Wechselrichterlösungen im Bereich Erneuerbare Energien, präsentierte auf der Intersolar Europe 2021 vom 6. bis 8. Oktober die neuesten 1-phasigen und 3-phasigen PV- und Speicherlösungen für Eigenheime.

Mehr Flexibilität

Das breite Portfolio bietet für jeden Anwendungsfall die optimale Lösung: Sungrow bietet PV-Wechselrichter von 2 kW bis 20 kW und Hybrid-Wechselrichter von 3 kW bis 10 kW an, die sowohl 1-phasige als auch 3-phasige Anwendungen abdecken. Die neuen Lösungen überzeugen durch innovative Features und ihre einfache und modulare Installation. Die neue Residential Hochspannungsbatterie kann z.B. von 9,6 kWh auf bis zu 25,6 kWh skaliert werden.

Die neue Kombination aus Hybrid-Wechselrichter und Batterie bietet durch den modularen Aufbau und die verschiedenen Leistungsklassen viele Auslegungsmöglichkeiten für unterschiedlichste Installationen. Die Installation erfolgt im einfachen Plug & Play Stil, weshalb die Batterie von nur einer Person installiert werden kann.

Mehr Eigenverbrauch

Die neuen Speicherlösungen von Sungrow helfen dabei, den Eigenverbrauch deutlich zu steigern. Dank der integrierten Funktion für eingeschränkten Ersatzstrombetrieb mit nahtloser Umschaltung sind Stromausfälle in Zukunft kein Problem mehr. Auch bei schwankenden Strompreisen bieten die neuen Speicherlösungen viele Vorteile. Das Energiemanagementsystem kann zeitlich so eingestellt werden dass zu ermäßigten Strompreisen Energie vom Stromnetz bezogen wird.

Das System lässt sich auch leicht in einem ans Netz angeschlossenen Haus nachrüsten welches bereits über eine PV-Anlage verfügt, indem ein Batteriespeicher hinzugefügt wird. Darüber hinaus können bis zu fünf Hybrid-Wechselrichter parallel installiert werden. So kann eine Systemleistung von bis zu 50 kW erreicht werden, letzteres richtet sich insbesondere an kleine und mittlere Geschäftskunden.

Mehr Sicherheit

Der neue 1-phasige PV- und Hybrid-Wechselrichter verfügt über eine integrierte PID-Recovery-Funktion, mit welcher der Wechselrichter einen Leistungsverlust der PV-Module aufgrund des PID-Polarisationsabfalls nachts ausgleichen kann.

Außerdem sind die neuen PV-Wechselrichter mit der AFCI-Technologie ausgestattet - im Falle eines Lichtbogenfehlers öffnen die Schalter des Wechselrichters und unterbrechen den Stromkreis, was die persönliche Sicherheit erhöht, die Geräte schützt und Schäden an der Solaranlage verhindern hilft.

Die Monitoring Plattform iSolarCloud von Sungrow gewährleistet eine schnelle und einfache Konfiguration und Inbetriebnahme der Geräte. Etwaige Betriebsstörungen werden schnell erkannt und der Ertrag der Anlage fast in Echtzeit dargestellt um die Energieerzeugung maximieren zu können.

"Wir sehen ein starkes Wachstum für Solaranlagen und Batteriespeicher für Privathaushalte auf dem europäischen Markt. Wir möchten das Momentum nutzen und die Energiewende weiter vorantreiben. Wir arbeiten stetig daran unser Portfolio zu verbessern und praktikable Lösungen von höchster Qualität für unsere Partner und Endkunden zu entwickeln. Ich würde sagen, dass uns mit den neuen Speicherlösungen ebendies gelungen ist!", sagte Jeremy Powell, Vertriebsdirektor Sungrow Europa.

Über Sungrow

Sungrow Power Supply Co., Ltd ("Sungrow") ist der weltweit führende Solar Wechselrichter Spezialist und wurde als einziger Hersteller bereits das zweite Jahr in Folge als 100 % Bankable ausgezeichnet. Als größter Solar Wechselrichterhersteller der Welt wurden mit Sungrow bisher mehr als 182 GW Solarenergie installiert (Stand: Juni 2021).

Sungrow wurde 1997 von Universitätsprofessor Cao Renxian gegründet und ist führend in der Forschung und Entwicklung von Solarwechselrichtern. Das Unternehmen verfügt über das größte Forschungs- und Entwicklungsteam der Branche. Das breite Produktportfolio von Sungrow bietet für jede Anwendung das passende Gerät - von Photovoltaik Wechselrichtern und Speicherlösungen für Utility, Commercial und Residential bis hin zu weltweit führenden Systemen für Floating-Anlagen. Sungrow kann auf eine 24-jährige Erfolgsgeschichte in der PV-Branche zurückblicken und betreibt Anlagen in über 150 Ländern. Erfahren Sie mehr über Sungrow: www.sungrowpower.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1656466/Sungrow_Power_Cooled_Energy_Storage.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1344575/Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Mina Zhang

+86 15155394158

mina.zhang @ cn.sungrowpower.com