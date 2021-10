Amazfit präsentiert eine neue, mutige Markenidentität zur weltweiten Markteinführung einer Smartwatch, die jeden zu UP YOUR GAME inspiriert

New York (ots/PRNewswire) - Amazfit ist eine Marke von Zepp Health mit bereits über 100 Millionen ausgelieferten Geräten

Amazfit, ein weltweit führender Anbieter von Wearables und intelligenten Technologien, hat eine neue Markenidentität vorgestellt, die die Selbstdarstellung zelebriert und die Werte und den Lebensstil seiner Kunden deutlicher widerspiegelt.

Amazfit ist eine Marke im Besitz von Zepp Health (NYSE: ZEPP), das seit 2014 über 100 Millionen Geräte ausgeliefert hat. In einer sich ständig verändernden Welt, in der die Kunden mit endlosen Möglichkeiten und sich entwickelnden Stimmungen, Gefühlen und Zielen konfrontiert sind, die sich im Laufe der Zeit in verschiedenen Umgebungen verändern, bietet die Marke Amazfit endlose Möglichkeiten und demonstriert Leidenschaft, Spontaneität und Optimismus.

Die neue Identität spiegelt dies durch eine breite Palette von kräftigen Farben und eine spielerische Weiterentwicklung des Amazfit-Logos wider.

"Wir sind zu einem Teil des Lebensstils der Menschen geworden - wir helfen ihnen, ihre Persönlichkeit, ihre Energie und ihre Einstellung zur Geltung zu bringen. Deshalb haben wir beschlossen, die Marke Amazfit zu erneuern und zu verbessern, um unsere Vision besser zum Ausdruck zu bringen und die Menschen zu einem gesünderen Leben zu ermutigen. Für den ersten Schritt dieser Reise freue ich mich, Ihnen das neue Amazfit-Logo zu zeigen. Es repräsentiert eine bunte Welt und zeigt den Wert von Inklusion", sagt Huang Wang, CEO von Amazfit.

Amazfits Vision ist es, mehr Menschen zu befreien, ihre Leidenschaften zu leben und ihren Tatendrang frei zum Ausdruck zu bringen. Amazfit tut dies, indem das Unternehmen dynamische und stilvolle Technologieprodukte entwickelt, die den Selbstausdruck und ein positives Selbstbild fördern, das Leben feiern und es den Kunden ermöglichen, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Das umfangreiche Portfolio von Amazfit umfasst bereits eine Reihe von stilvollen und sportlichen Smartwatches und Armbändern, Fitnessgeräten und Ohrhörern.

Jetzt geht Amazfit noch einen Schritt weiter und inspiriert die Menschen dazu, dass Motto des Unternehmens Up Your Game umzusetzen.

Amazfit hat sich mit den führenden Modevorreitern HELIOT EMIL(TM) und Christian Cowan zusammengetan, die beide den Wunsch verspürten, das Motto Up Your Game umzusetzen, und Amazfit in ihre Shows auf der Pariser bzw. New Yorker Modewoche integriert haben. Christian ist noch einen Schritt weiter gegangen und wurde Amazfit Experience Consultant für die Serien GTR 3 und GTS 3.

Die Zusammenarbeit mit den Modedesignern kommt zu dem Zeitpunkt, an dem Amazfit seine neue GTR 3 und GTS 3 Serie auf den Markt bringt - eine Reihe modernster Gesundheits- und Fitnessfunktionen, verpackt in drei schlanke und elegante Smartwatch-Modelle. Alle sind so konzipiert, dass die Nutzer das Firmenmotto Up Your Game umsetzen können, ohne auf ihren persönlichen Stil zu verzichten. Der GTR 3 Pro, der GTR 3 und der GTS 3 wurden entwickelt, um Menschen dabei zu helfen, mühelos durch ihr digitales Leben zu navigieren und Balance und Erfolg zu finden.

Die Serien Amazfit GTR 3 und GTS 3 sind modische und einfach zu bedienende Smartwatches mit umfassender Gesundheits- und Fitnessüberwachung und ultralanger Akkulaufzeit, basierend auf dem intuitiven Zepp OS.

Die Serien Amazfit GTR 3 und GTS 3 sind in Europa ( Deutschland , Frankreich , Italien , Großbritannien ) ab dem 11. Oktober erhältlich, in Spanien ab dem 18. Oktober; in den USA sind GTR 3 und GTR 3 Pro ab dem 11. Oktober und GTS 3 ab dem 20. Oktober erhältlich.

Informationen zu Amazfit

Amazfit ist eine weltweit führende Marke für intelligente Wearables, die ein breites Produktportfolio anbietet, darunter intelligente Uhren und Armbänder, TWS-Kopfhörer sowie Gesundheits- und Fitnessgeräte wie intelligente Laufbänder und intelligente Körperanalysewaagen. Unser Markenkern ist Up Your Game, und wir ermutigen unsere Nutzer, ihre Leidenschaften zu leben und ihren Tatendrang frei zum Ausdruck zu bringen.

Amazfit ist eine Marke im Besitz von Zepp Health (NYSE: ZEPP), die seit 2014 über 100 Millionen Geräte ausgeliefert hat und deren Produkte in über 90 Ländern und Regionen verfügbar sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.amazfit.com

PR-Kontaktdaten:

Für weitere Informationen zu Preisen und Produktbildern wenden Sie sich bitte an:

Nic Corns, PR Direktor, Make Honey

+44 7954 390132

nic.corns @ makehoney.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1657014/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1657012/2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1657013/3.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Samira Tang

tangjingjing @ zepp.com