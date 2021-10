Geprüft ausgezeichnet: Austrian Standards überreichten Auszeichnung „30 Years of Vienna Agreement“ an Stadtchef Ludwig

Wien (OTS/RK) - Das „Vienna Agreement“ jährt sich dieses Jahr zum 30. Mal. Die Vereinbarung wurde 1991 in Wien unterzeichnet und regelt die Zusammenarbeit zwischen der Internationalen Standardisierungsorganisation ISO und der Europäischen Standardisierungsorganisation CEN. Sie ist ein Erfolgsbespiel für die weltweite Harmonisierung von Standards.

Anlässlich des runden Jubiläums wurde die Stadt Wien mit dem Award „30 Years of Vienna Agreement“ ausgezeichnet. Der Preis wurde gestern, am 11. Oktober im Wiener Rathaus im Rahmen einer internationalen Tagung zum Thema Standards von den Präsidenten des CEN Vincent Laflèche und die Generaldirektorin von CEN-CENELEC Elena Santiago an Wiens Bürgermeister Michael Ludwig überreicht.

„Die Auszeichnung feiert nicht nur 30 Jahre Standards-Abkommen, sondern anerkennt das Engagement der Stadt Wien bei der Entwicklung und Anwendung von nationalen, europäischen und internationalen Standards“, freute sich Bürgermeister über den Award für die Stadt Wien. Mehr als 20.000 Standards sind für die Stadt Wien und ihre Verwaltung relevant. Außerdem würdigt der Preis den Beitrag der Stadt Wien bei der Werbung für den Nutzen von Standards und bei der Entwicklung neuer Standards: In einer mehrteiligen Testimonial-Serie hat die Stadt Wien den Nutzen von einheitlichen Maßstäben und Anforderungen bei Archivierung, Bibliothekswesen bis hin zu Lichttechnik, Abfallwirtschaft, bei Öffis, in der Schule oder bei der Rettung erlebbar gemacht. Mehr als 230 Fachleute der Stadt Wien entwickeln in unterschiedlichen Komitees aktiv Standards – zu relevanten Themen für Wirtschaft und Gesellschaft.

Am 11. Oktober startete von Wien aus ein internationales hybrides Event zum Thema internationale Standards. Organisiert wurde das Event von „Austrian Standards International“ gemeinsam mit CEN und ISO. Die Präsidenten und Direktoren der drei anerkannten europäischen Standardisierungsorganisationen CEN, CENELEC und ETSI tagten in dieser Woche in Wien.

