Grüne OÖ: LAbg. Severin Mayr einstimmig zum Klubobmann der Grünen OÖ gewählt

Gewachsener, verjüngter und hochmotivierter Klub wird als Einheit agieren, um den Grünen Erfolgsweg in OÖ zu beschleunigen

Linz (OTS) - Nach den erfolgreichen Landtagswahlen haben die Grünen OÖ heute eine maßgebliche personelle Weichenstellung für die Landtagsarbeit in der kommenden Legislaturperiode vorgenommen. In der Sitzung des Grünen Landtagsklubs wurde LAbg. Severin Mayr einstimmig zum Klubobmann gewählt. Die Abgeordneten des Grünen Klubs haben Mayr damit in seiner im Frühsommer übernommen Funktion eindrucksvoll bestätigt. Zur Stellvertreterin von KO LAbg. Mayr wurde ebenfalls einstimmig die stellvertretende Landessprecherin Dagmar Engl gewählt.

Klubobmann LAbg. Severin Mayr:

„Größten Dank an die Abgeordneten des Grünen Klubs für diesen starken Rückhalt und ihr Vertrauen. Dass ich mit aller Kraft und vollstem Einsatz für den Klub, die Grünen Ziele und für das Land Oberösterreich arbeiten werde, ist selbstverständlich. Ich darf dies gemeinsam mit einem unglaublich starken und kompetenten Team machen. Mit einem zahlenmäßig gewachsenen und altersmäßig deutlich verjüngten Team, das hochmotiviert darauf wartet für Oberösterreich ans Werk zu gehen. Ich zähle zu den erfahrenen im Team und werde diese langjährige politische Erfahrung in die gemeinsame Arbeit einbringen. Wir werden aber als Einheit agieren und derart geschlossen den Grünen Erfolgsweg in den nächsten Jahren nicht nur weiterführen, sondern beschleunigen“.

Politischer Steckbrief KO LAbg. Severin Mayr:

2002 - 2017 Vorstandsmitglied der Grünen Linz, 2003 - 2015 Mitglied des Linzer Gemeinderats, 2010- 2017 Bezirkssprecher der Grünen Linz, seit 2015 Abgeordneter zum OÖ. Landtag mit den Schwerpunkten Verkehr, Kultur, Medien und Sport, seit 25.05.2021 Klubobmann der Grünen OÖ

