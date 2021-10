Neues Photovoltaikprojekt im REDUCE Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf

Rund 600.000,- Euro investiert das REDUCE Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf in eine 785 kWp Photovoltaikanlage.

Wir haben uns im Burgenland dafür entschieden, die Erneuerbaren Energieformen voll zu nutzen. Das heißt, dass wir Sonnenstrom überall dort produzieren und einsetzen wollen, wo das möglich und sinnvoll ist. Die Anlage, über die wir hier reden, ist genauso. Der Strom wird am Dach produziert und direkt hier genutzt und eingesetzt. Ich bin stolz und froh, dass Unternehmen wie das Reduce Gesundheitsressort hier vorangehen und zeigen, wie es geht. Und ich bin auch sehr froh, dass Energie Burgenland, als unser Energieunternehmen, auch am Weg in die Energiezukunft und zur Klimaneutralität ein stabiler, verlässlicher und innovativer Partner für Kunden und Unternehmen ist Hans-Peter Doskozil, Landeshauptmann Burgenland 1/4

Dazu gehört ein wertschätzender Umgang mit allen Ressourcen, die uns die Natur zur Verfügung gestellt hat. Nur so gelang es auch bisher beispielsweise die Moorfelder in nachhaltiger Kreislaufwirtschaft über einen Zeitraum von mehr als 130 Jahren zu erhalten. Die Moorgewinnung erfolgt übrigens mit emissionslosen E-Baggern Andreas Leitner, Geschäftsführer REDUCE Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf 2/4

Hans Peter Doskozil 3/4

Der Klimawandel bietet für uns eine noch nie zuvor da gewesene Chance, um wirtschaftlich noch stärker und unabhängiger zu werden. Mit der Nutzung der erneuerbaren Technologien schützen wir nicht nur unser Klima für unsere Kinder, sondern schaffen auch einen ökonomischen Vorteil für uns. Genau das zu erkennen ist unternehmerische Stärke. Hier sehen wir, was das bedeutet: Eine eigene Dachflächen-Photovoltaik reduziert die CO2-Emissionen, erhöht die Versorgungsunabhängigkeit und senkt die Energiekosten. Als GreenTech Unternehmen wollen wir die Unternehmen auf diesem Weg partnerschaftlich in eine erfolgreiche Zukunft führen. Wir wollen, dass das Burgenland – das Sonnenland Österreichs – auch zum Land der Sonnendächer und der Sonnenparks wird. Wir setzen ein klares Zeichen: Wir werden das Land der Sonnendächer Stephan Sharma, Vorstandsvorsitzender der Energie Burgenland 4/4

Bad Tatzmannsdorf (OTS) - Die Dachflächen von zwölf Gebäuden im Reduce Gesundheitsresort dienen künftig zur Gewinnung von lokalem Sonnenstrom. Anlässlich einer Projektbesichtigung überzeugte sich am 12. Oktober 2021 auch der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil vom Baufortschritt. Im Zuge dessen wurde auch der „Weiterdenker-Award“ der Energie Burgenland an das Gesundheitsresort verliehen.

Noch heuer wird vorhandenes Dachpotential des gesamten Resorts voll und ganz zur Energiegewinnung erschlossen und auf ca. 3765 m² werden 2066 Photovoltaik-Paneele verbaut. Das Kurmittelhaus selbst und die fünf angeschlossenen Hotels erfordern ganzjährig eine konstante Stromversorgung. Diese gestaltet sich besonders durch Anforderungen wie Klimatisierung oder Heizleistung in Therapie- und Schwimmbereichen, aber auch in der Aufbereitung der Heilmittel, sehr komplex und umfangreich. Schon vor Jahren wurde deshalb der Weg in Richtung erneuerbare Energie eingeschlagen. Seit 2015 wird CO²-neutrale Fernwärme vom der Biomasseheizwerk in Bad Tatzmannsdorf bezogen. Mit der aktuellen Investition in eine leistungsstarke Photovoltaikanlage erfolgt nun ein weiterer Meilenstein in Sachen Klimaneutralität des renommierten Leitbetriebes. 100 Prozent der gewonnenen Energie wird direkt dem eigenen Gebäudekomplex zugeführt. Somit gelingt es, 20 Prozent des eigenen Energiebedarfes mit der Anlage zu decken. Schon im ersten Betriebsjahr werden die eingesparten Energiekosten auf ca. 84.000 Euro geschätzt.

Doskozil: "Erneuerbare Energieformen voll nutzen"

„ Wir haben uns im Burgenland dafür entschieden, die Erneuerbaren Energieformen voll zu nutzen. Das heißt, dass wir Sonnenstrom überall dort produzieren und einsetzen wollen, wo das möglich und sinnvoll ist. Die Anlage, über die wir hier reden, ist genauso. Der Strom wird am Dach produziert und direkt hier genutzt und eingesetzt. Ich bin stolz und froh, dass Unternehmen wie das Reduce Gesundheitsressort hier vorangehen und zeigen, wie es geht. Und ich bin auch sehr froh, dass Energie Burgenland, als unser Energieunternehmen, auch am Weg in die Energiezukunft und zur Klimaneutralität ein stabiler, verlässlicher und innovativer Partner für Kunden und Unternehmen ist “, so Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil.

Reduce: „Wertschätzender Umgang mit Natur und Umwelt“

Das Projekt umfasst weiters die Installation von insgesamt 16 E-Ladestellen für Elektro-PKWs, die ebenso durch die Photovoltaikanlage gespeist werden. So kommt man den notwendigen Anforderungen punkto E-Mobilität nach. Sowohl in den 4*Superior Thermenhotels als auch in den Kurhotels können Gäste diese Lademöglichkeit in Anspruch nehmen. „Wir sehen uns in unserem Tun, sowohl Mitarbeiter*innen als auch unseren Gästen gegenüber, zu einer verbindlichen Klimastrategie verpflichtet“, betont Andreas Leitner, Geschäftsführer REDUCE Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf. „ Dazu gehört ein wertschätzender Umgang mit allen Ressourcen, die uns die Natur zur Verfügung gestellt hat. Nur so gelang es auch bisher beispielsweise die Moorfelder in nachhaltiger Kreislaufwirtschaft über einen Zeitraum von mehr als 130 Jahren zu erhalten. Die Moorgewinnung erfolgt übrigens mit emissionslosen E-Baggern “, ergänzt Leitner.

Energie Burgenland: „Wir werden das Land der Sonnendächer“

„ Der Klimawandel bietet für uns eine noch nie zuvor da gewesene Chance, um wirtschaftlich noch stärker und unabhängiger zu werden. Mit der Nutzung der erneuerbaren Technologien schützen wir nicht nur unser Klima für unsere Kinder, sondern schaffen auch einen ökonomischen Vorteil für uns. Genau das zu erkennen ist unternehmerische Stärke. Hier sehen wir, was das bedeutet: Eine eigene Dachflächen-Photovoltaik reduziert die CO2-Emissionen, erhöht die Versorgungsunabhängigkeit und senkt die Energiekosten. Als GreenTech Unternehmen wollen wir die Unternehmen auf diesem Weg partnerschaftlich in eine erfolgreiche Zukunft führen. Wir wollen, dass das Burgenland – das Sonnenland Österreichs – auch zum Land der Sonnendächer und der Sonnenparks wird. Wir setzen ein klares Zeichen: Wir werden das Land der Sonnendächer “, so Stephan Sharma, Vorstandsvorsitzender der Energie Burgenland.

DATEN & FAKTEN:

Bauzeit: September bis November 2021, geplante Inbetriebnahme ab November 2021

Stromerzeugung: ca. 752,21 kWp (Kilowatt-Peakleistung)

Eigenbedarfsquote: 99,7 %

Gesamte Höhe der Investition: ca. € 600.000,- Dieses Projekt wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung kofinanziert.

Rückfragen & Kontakt:

REDUCE GESUNDHEITSRESORT BAD TATZMANNSDORF

Alexandra Klucsarits

Teamleitung Marketing & PR

+43 3353 8200 7016

a.klucsarits @ reduce.at

www.reduce.at