AVISO: 120 Fallschirmspringer zum Jubiläum „60 Jahre Militärfallschirmspringen“

Wien (OTS) - Am Donnerstag, den 14. Oktober 2021, werden, anlässlich des 60-jährigen Jubiläums der Militärfallschirmspringer im Bundesheer, 120 Fallschirmspringer am Himmel über Wiener Neustadt zu sehen sein. In der Flugfeldkaserne wird ein Festakt im Beisein von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner veranstaltet, bei dem auch die Eröffnung und der Besuch einer Ausstellung ermöglicht wird.

Unter Berücksichtigung der Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit Covid-19 sind Journalistinnen und Journalisten herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Aufgrund der Covid-19 Schutzbestimmungen ist die Anmeldung bis 13. Oktober 2021, 17:00 Uhr, unter +43 664 622 3076 bzw. presse.niederoesterreich@bmlv.gv.at verpflichtend.

Ablauf:

09:30 Uhr Einlass und Kontrolle der negativen Corona-Tests

10:00 Uhr Beginn Festakt & Absprung der Fallschirmspringer

11:10 Uhr Eröffnung und Besuch der Ausstellung

12:00 Uhr voraussichtliches Ende

Zeit & Ort

Ab 09:30 Uhr Treffpunkt beim Kaserneneingang der Flugfeldkaserne,

Flugfeldgürtel 98,

2700 Wiener Neustadt

Ein Betreten des Geländes ist nur unter Einhaltung der gültigen Covid-Bestimmungen gestattet.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung

Presseabteilung

+43 664-622-1005

presse @ bmlv.gv.at

http://www.bundesheer.at

@Bundesheerbauer