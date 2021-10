Frischzellenkur für die Peri Group – Johannes Oberndorfer ab 2022 als Geschäftsführer tätig

Österreichs führendes Kommunikationsnetzwerk für die Gesundheitsbranche setzt 2022 auf Expansion und stellt die personellen Weichen für die Zukunft.

Wien (OTS) - Nach dem Motto „das Beste aus zwei Welten und Generationen verbinden“ holt der „Dinosaurier“ der Branche, Robert Riedl, den erfahrenen und erfolgreichen Medienprofi Johannes Oberndorfer als Verstärkung in das Management der Peri Group und kann sich in Zukunft vermehrt auf deren strategische Ausrichtung konzentrieren. Oberndorfer war zuletzt über viele Jahre als Geschäftsführer der RMA Gesundheit GmbH tätig und hat mit Produkten und Dienstleistungen wie dem Magazin HAUSARZT, dem Mini Med Studium und den Gesundheitsportalen minimed.at und gesund.at das Unternehmen höchst erfolgreich an der Spitze der österreichischen Gesundheits-Medienlandschaft positioniert.

„Verantwortung für meine Mitarbeiter und Kunden, für die jahrzehntelang aufgebauten Unternehmen, waren stets wichtiger Antrieb für mein Schaffen und Tun. Dazu gehört es auch, die Peri Group fit für die Zukunft zu halten und das Morgen aktiv und selbstbestimmt zu gestalten. Ich freue mich für das gesamte Team, dass wir zukünftig auf noch mehr Ressourcen und Knowhow zurückgreifen können, um weiterhin erfolgreich innovative Projekte umzusetzten“, so Riedl über den bevorstehenden Generationswechsel.

Johannes Oberndorfer wird sich in enger Abstimmung mit dem Verein PRAEVENIRE vorwiegend für die erfolgreiche Weiterentwicklung des Gesundheitsforums PRAEVENIRE einsetzen, die Synergien innerhalb der PERI Group ausbauen sowie neue Impulse und Formate mit dem erweiterten Team erarbeiten.

Die PERI Group ist umfassend im Gesundheitsbereich tätig und die gesamte Gruppe freut sich über den Neuzugang. „Die Verstärkung des Managements mit höchster Medien-Expertise und dichtem persönlichen Netzwerk wird dazu beitragen, die Führungsrolle der PERI Group gemeinsam weiter auszubauen“, so Mag. Hanns Kratzer, PERI Consulting und PERI Market Access. „Als renommierte Kreativ- und PR-Agentur ist es für uns selbstredend, dass wir nicht nur am Puls der Zeit sind sondern auch darüber hinaus denken. Die Verstärkung um einen absoluten Medienprofi und Vordenker wird uns das in den Bereichen Strategie und Service für unsere Kunden noch umfangreicher möglich machen“, erklärt Mag. Birgit Bernhard, Welldone Werbung und PR.

„Der Kapitän ist nur so gut wie die Mannschaft, deshalb lege ich besonders hohen Wert auf eine exzellente Zusammenarbeit innerhalb des Teams und ein wertschätzendes Miteinander. Die PERI Group fasziniert mich schon lange, weil sie aufgrund ihrer unterschiedlichen Kompetenzen die Kunden auf einmalige Art und Weise beraten, begleiten und weiterentwickeln kann. Deshalb freut es mich ganz besonders all mein Wissen genau für diese Unternehmensgruppe zukünftig einbringen zu können“, erklärt Johannes Oberndorfer.

Über die PERI GROUP



Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Gesundheitswesen hat die PERI Group ein Leistungsangebot geschaffen, das viele Bereiche und ganzheitliche Lösungsansätze bietet. Die PERI Group steht für professionelle Kommunikation mit Menschen im Gesundheitswesen. Anliegen ist, die Förderung von sinnvollen Projekten im Gesundheitswesen mit dem Know-how der Gruppe zu unterstützen und zum Erfolg zu führen. Zur PERI Group gehören PERI Change GmbH, PERI Consulting GmbH, PERI Market Access, PERI Onlineexperts GmbH, Update Europe GmbH, Welldone Werbung und PR GmbH. Der Vorteil der PERI Group besteht darin, dass jedes Segment eigene Spezialisten aufweist, die über hohe Fachkompetenz, fundiertes Wissen, soziale Intelligenz und viel Erfahrung verfügen.



